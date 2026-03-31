Entre crateras e pneus: 7ª dos Congós deixa de ser via e vira obstáculo

Motoristas improvisam sinalização com pneus para evitar acidentes em trechos tomados por buracos profundos

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

O que deveria ser uma das principais rotas de escoamento e integração da Zona Sul de Macapá tornou-se um teste de paciência e resistência para os condutores. A Avenida Ben-Hur Corrêa Alves, popularmente conhecida como a 7ª Avenida dos Congós, está tomada por crateras que se multiplicam há mais de dois meses.

A situação é tão crítica que os próprios moradores e motoristas decidiram sinalizar o perigo por conta própria. Cerca de 40 pneus foram enfileirados para interditar metade da pista, alertando sobre buracos profundos que já causaram acidentes e danos mecânicos. No local, é comum encontrar pedaços de para-choques e calotas espalhados pelo asfalto.

Gargalo no trânsito

Com uma das faixas bloqueada pela “barricada” de pneus, o fluxo de veículos — que é intenso por ser um dos principais acessos à Universidade Federal do Amapá (Unifap) — agora opera no sistema de revezamento. Motoristas que trafegam entre os bairros Congós, Jardim Marco Zero e Zerão precisam dividir o pouco espaço que resta de asfalto, aumentando o risco de colisões frontais.

“É complicado passar por aqui, mas não tem outro caminho. A gente acaba tendo que arriscar”, disse um ciclista que preferiu não se identificar.

Até o fechamento desta matéria, a equipe de reportagem aguarda um posicionamento da Secretaria Municipal de Obras (Semob) sobre o cronograma de recuperação asfáltica para a via.