Equatorial anuncia mutirão com negociação de dívidas, sorteio de geladeiras e troca de lâmpadas

Mobilização será realizada no Buritizal, na sexta-feira (13), ao lado da Creche Maria Chiquinha

De Macapá (AP)

Clientes com contas de energia ou água em atraso terão uma oportunidade de negociar débitos e resolver pendências nesta sexta-feira (13), em Macapá. Em alusão ao Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, o Grupo Equatorial promove o mutirão “Sexta do Consumidor”, que reunirá serviços e atendimentos das concessionárias de energia e saneamento em um único local.

A programação ocorrerá das 9h às 16h, no CREAS Cidadania, localizado na Rua 13 de Setembro, nº 563, no bairro Buritizal, ao lado da Creche Tia Chiquinha. A ação contará com equipes da CEA Equatorial e da Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA).

Durante o mutirão, clientes da CEA poderão negociar dívidas de energia com condições diferenciadas, enquanto usuários da CSA terão a possibilidade de retirar juros e multas de débitos ligados ao abastecimento de água.

Também será possível fazer o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, programa que concede desconto na conta de luz para famílias de baixa renda que atendem aos critérios estabelecidos.

Além da negociação de contas, a programação inclui orientações sobre consumo consciente de energia, troca de lâmpadas por modelos mais econômicos e distribuição de brindes aos participantes.

Outro atrativo do evento será o sorteio para troca de geladeiras, iniciativa voltada a incentivar o uso de equipamentos mais eficientes e que ajudam a reduzir o consumo de energia nas residências.