Ex-escravizada chega aos 117 anos precisando de cadeira de rodas e fraldas como presentes

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Em uma rua de terra batida do bairro Terra Nova Bosque, na zona norte de Macapá, o tempo parece ter um ritmo próprio. É lá que vive Oneide de Souza, carinhosamente chamada de Tia Margarida, e que pode ser a mulher mais idosa do Amapá. Nesta sexta-feira (20), ela não apenas completou mais um ano de vida; ela atingiu a marca impressionante de 117 anos.

Nascida em 20 de março de 1909, na Ilha de Viçosa (Chaves-PA), Tia Margarida é mais velha que a atual recordista oficial do Guinness World Records, a britânica Ethel Caterham (116 anos). Mas, para além dos números, sua vida é um retrato das cicatrizes e da força do Norte do Brasil.

A trajetória de Tia Margarida foi marcada pelo trabalho árduo e pela privação. Em um relato emocionante, sua filha, Maria Benedita de Souza, de 69 anos, revela que a mãe viveu sob um regime de escravidão no passado.

“Ela trabalhava muito e não recebia nada. Tirava seringa, castanha, lavava roupa, fazia de tudo. As pessoas eram ruins com ela”, relembra Benedita.

Como mãe solo, Tia Margarida criou cinco filhos extraindo o sustento da floresta. Hoje, a numerosa descendência — 35 netos, 91 bisnetos e 53 tataranetos — é o testemunho de sua resistência. A maioria da família mora no interior.

O segredo

Mesmo após enfrentar recentemente uma pneumonia e lidar com nódulos no fígado e pedras na vesícula, a centenária segue firme. Para os familiares, o segredo de tanta força está na alimentação que ela mesma cultivava. O cardápio de uma vida inteira foi baseado no que a Amazônia oferece de melhor: batata-doce, macaxeira, peixe fresco, açaí, castanha e bacaba.

Apesar da alegria pela data, a realidade é de extrema dificuldade. Dona Benedita, que cuida da mãe integralmente, também enfrenta graves problemas de saúde e limitações físicas após um acidente que quebrou seu ombro. O esposo de Benedita, Paulo, ajuda como pode, mas ambos sobrevivem apenas com alguns benefícios sociais e pequenos trabalhos informais.

O maior desafio hoje é a locomoção. Sem visão há cerca de nove anos e sem força nas pernas, Tia Margarida precisa ser carregada nos braços para o banho e para as necessidades básicas.

“Eu tenho um sorriso no rosto, mas a dor não é fácil. A gente precisa de ajuda dos amigos para ter um pouco de conforto, uma cadeira de banho para levar ela da rede para o banheiro”, desabafa a filha.

No próximo domingo (22), a família planeja uma celebração simples, em que cada parente ou amigo levará um prato de comida para um almoço coletivo. No entanto, o melhor presente para Tia Margarida seria a melhoria em sua qualidade de vida.

A família necessita urgentemente de cadeira de rodas; cadeira de banho; fraldas geriátricas (o estoque está no fim); alimentos e itens de higiene.

Como ajudar

Se você se sentiu tocado pela história desta guerreira, pode realizar uma doação ou visitar a família. Seguem os dados:

Endereço: Rua 35A, nº 298 – Terra Nova Bosque, Macapá-AP.

Contato: +55 96 98142-8870 (Yolanda, neta da idosa).

Doações via PIX: 010.976.462-54 (CPF)

Nome: Yolanda de Souza Maciel Alves.