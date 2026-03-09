Ex-procuradora da prefeitura de Macapá será citada em relatório à Polícia Federal

Por SELES NAFES, de Macapá

A ex-procuradora-geral da Prefeitura de Macapá, Diandra Moreira, constará em um relatório que será entregue à Polícia Federal na próxima quarta-feira (11), segundo fontes ouvidas pelo Portal SelesNafes.Com nesta segunda-feira (9).

No último dia 5 de março, logo após a renúncia do prefeito afastado a pedido da Polícia Federal, Antônio Furlan (PSD), ela foi ao prédio da prefeitura e pediu aos servidores para entrar em sua sala alegando que precisava “retirar pertences pessoais”. No entanto, teria permanecido por duas horas dentro do gabinete.

Os servidores tentaram falar com ela nesse período, mas descobriram que a porta estava trancada por dentro, com Diandra dentro do gabinete.

Nesta segunda-feira (9), a ex-procuradora voltou ao prédio da prefeitura para entrar novamente em sua sala, sob a justicativa de que ainda precisava retirar outros itens. Desta vez, ela foi barrada pelos funcionários. Teria havido um bate-boca e a entrada no ex-gabinete dela foi permitida com a condição de que ela fosse acompanhada por servidores. Diandra Moreira deixou o local levando alguns objetos.

Na próxima quarta-feira (11), o prefeito em exercício, Pedro Dalua (União), deve apresentar à Polícia Federal, à Controladoria-Geral do Estado e a representantes de outros órgãos de controle uma espécie de gabinete de crise. Na ocasião, também será entregue um relatório com as primeiras providências da gestão interina.

A ida de Diandra, que é diretora da OAB do Amapá, duas vezes à prefeitura estará no documento. A ex-procuradora não consta na ordem do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, entre os nomes impedidos de acessar o prédio da prefeitura.