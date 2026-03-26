Facções são alvos de 28 mandados de busca por forças de segurança no AP

De Macapá (AP) – Facções criminosas que travam uma guerra no Amapá por territórios do tráfico foram alvos de 28 mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (26), durante a Operação Red Line (Linha Vermelha). A mobilização reuniu forças estaduais e federais de combate ao crime organizado, por meio da Ficco.

Os mandados foram cumpridos em Macapá e em Santana, a cerca de 17 quilômetros da capital. Parte das ações ocorreu dentro de unidades prisionais, onde alguns investigados já estavam custodiados por diversos crimes.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais identificaram a divisão de funções dentro das organizações criminosas, que envolvem desde o armazenamento de armas até o gerenciamento financeiro das atividades ilícitas.

“Também foi identificado que parte das ordens para a execução de diversos crimes partiu de lideranças custodiadas no sistema prisional, evidenciando a continuidade da atuação criminosa mesmo a partir do ambiente carcerário”, informou a Ficco em nota.

As buscas ocorreram em residências e celas. Drogas, celulares e mídias digitais foram apreendidos e serão periciados para identificar novos envolvidos e subsidiar o avanço das investigações.

Além da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, participaram da operação o Bope e a Força Tática da Polícia Militar do Amapá, a Core e o NEO da Polícia Civil, além do Gaeco do Ministério Público.