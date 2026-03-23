Festival Equinócio se consolida e vira vitrine nacional para turismo no Amapá

Macapá (AP) O Festival Equinócio – O espetáculo do Sol sobre as Águas da Amazônia – encerrou sua terceira edição neste domingo (22) com números expressivos e forte impacto cultural e econômico. Realizado no sambódromo de Macapá, o evento reuniu cerca de 150 mil pessoas ao longo de três dias e consolidou o Amapá como destino turístico e cultural, além de alcançar mais de 4,5 milhões de visualizações nas redes sociais.

Organizado pela Abrasel, com apoio do senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) e do Governo do Amapá, o festival superou expectativas. Ao todo, 30 expositores da economia criativa, 127 empreendedores populares e 30 bares e restaurantes participaram da programação, que gerou mais de R$ 2,2 milhões apenas em consumação durante o evento.

Além do público expressivo, o festival também se destacou pela geração de emprego e renda. Cerca de 1,2 mil pessoas trabalharam diretamente na realização da festa, que resistiu até mesmo às chuvas típicas do período. No total, aproximadamente R$ 5,6 milhões foram movimentados na economia local, incluindo pagamentos a artistas, fornecedores e trabalhadores.

A programação cultural foi um dos grandes atrativos. O público acompanhou shows de artistas nacionais como Marcelo Falcão, Joelma, Di Ferrero, Dilsinho e Vanessa da Mata, além de prestigiar talentos locais como Hanna Paulino, Jeane Souza, Nara Lima e Banda Vasa Nova. A diversidade de ritmos garantiu um ambiente de celebração que uniu diferentes públicos.

A experiência também envolveu gastronomia e lazer. A feira gastronômica registrou alta demanda, com pratos exclusivos que atraíram grande público, enquanto espaços como área kids, pista de skate e ambiente pet ampliaram a inclusão e o entretenimento para famílias.

O festival também reforçou seu papel social, com destaque para a Sala Lilás, espaço de acolhimento e proteção às mulheres, que ofereceu atendimento jurídico e psicossocial durante a programação, contribuindo para um ambiente mais seguro e acolhedor.

“Este festival é a grande porta que leva o Amapá para o mundo, mostrando nossa ciência, nossa cultura e nossa força econômica. O sucesso de público, a movimentação nos hotéis e a alegria nas áreas kids, na feira gastronômica e na economia criativa são a prova de que investir na nossa terra é o melhor caminho. Estamos muito felizes e já trabalhando para que 2027 seja ainda maior”, celebrou o senador.