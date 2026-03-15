Festival Equinócio terá “Camarote Solidário” para arrecadar doações a instituições carentes

Acesso aos espaços reservados será garantido mediante a doação de 250 latas de leite para entidades assistenciais de Macapá e Santana

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A terceira edição do Festival Equinócio, que acontece entre os dias 20 e 22 de março no Sambódromo de Macapá, trará uma novidade voltada à responsabilidade social: o Camarote Solidário. O anúncio foi feito neste sábado (14) durante uma visita técnica ao local, que contou com a presença do senador Randolfe Rodrigues, equipes do Governo do Estado e representantes da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

Embora o evento ofereça entrada gratuita para a pista e arquibancadas, a estrutura de camarotes será destinada a grupos que desejem unir diversão e filantropia. Para garantir um desses espaços, os grupos de amigos ou empresas deverão realizar a doação de 250 latas de leite, que serão destinadas a instituições como o Lar Betânia, a Casa da Hospitalidade e abrigos de idosos em Macapá e Santana. Quem tiver interesse deve procurar a organização do evento no sambódromo.

De acordo com o senador Randolfe Rodrigues, a iniciativa repete o sucesso de ações anteriores. “Fizemos o camarote na Saideira do Carnaval e a população abraçou a ideia, arrecadando mais de 500 latas de leite. Agora, no Equinócio, queremos ampliar esse alcance para ajudar quem faz o bem sem olhar a quem”, destacou o parlamentar.

O festival, que este ano celebra o Equinócio das Águas, marca o momento exato em que o sol cruza a linha do Equador — fenômeno que ocorre no dia 20 de março, às 11h47. Além da vertente social, o evento promove um concurso de redação para estudantes da rede pública e um festival gastronômico com foco no empreendedorismo local e no turismo regional.



Consolidado como um dos maiores eventos culturais da Amazônia, o Festival Equinócio apresenta este ano um line-up diversificado com artistas nacionais e locais:

20/03 (Sexta): Abertura oficial com Marcelo Falcão e Joelma.

21/03 (Sábado): Pop rock com Di Ferrero, além do pagode de Dilsinho e do grupo Papo Reto.

22/03 (Domingo): Encerramento com a MPB de Vanessa da Mata.

O evento é uma realização da Abrasel, com apoio do senador Randolfe Rodrigues, do deputado estadual Jory Oeiras e do Governo do Amapá, através da Secretaria de Turismo (Setur).