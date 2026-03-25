LONA ABERTA

Festival leva circo, oficinas e espetáculos gratuitos ao Sambódromo de Macapá

25, março, 2026
Evento reúne artistas locais e nacionais e fortalece a cena circense amapaense de 24 a 28 de março
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Macapá (AP) – A 4ª edição do Lona Aberta – Festival de Circo e Palhaçaria Amapaense, começou ontem (24) e segue até sábado (28), no Sambódromo de Macapá, com programação gratuita e classificação livre. Consolidado como um dos principais eventos do segmento no estado, o festival reúne espetáculos, oficinas, cortejo artístico e atividades formativas voltadas ao público de todas as idades. 

Realizado pela Cia. Cangapé, com apoio da Oca Produções e Umã Comunicações, o evento conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e do Governo Federal. Ao longo de cinco dias, a tradicional lona circense se transforma em um espaço de encontro entre artistas, estudantes e comunidade.

Uma das oficinas do festival. Fotos: Ângelo Barbosa

Roda de conversa

Cortejo cultutral

A programação contempla diversas linguagens do picadeiro, como palhaçaria, teatro físico, acrobacia, malabarismo e mágica, promovendo a valorização das artes circenses no Amapá. Além das apresentações, o festival também abre espaço para atividades formativas e reflexões sobre o fazer artístico.

A abertura incluiu oficina, cortejo e roda de conversa, reunindo artistas e pesquisadores para discutir os desafios e perspectivas do circo dentro e fora do picadeiro. A proposta amplia o alcance do evento, que vai além do entretenimento e investe na formação cultural.

Outro destaque é a participação de estudantes de mais de 17 escolas públicas, incluindo turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA). As sessões diurnas são voltadas especialmente ao público infantil, enquanto as apresentações noturnas são abertas ao público em geral.

Nesta edição, o festival também ganha dimensão nacional, com a presença de companhias de outros estados, como Ceará e Pará, além de mais de 17 artistas e grupos locais.

Quinta-feira (26)

🕘 Manhã | 9h às 11h

  • Pato e Laranjinha
  • Palhaça Biscoito
  • Palhaça Xéxéua
  • Cia. Cangapé

🕒 Tarde | 15h às 17h

  • Pato e Laranjinha
  • Bibica Oliver
  • Tio Káh
  • Palhaça Tonton
  • Cia. Cangapé

🌙 Noite | 19h às 21h

  • Pato e Laranjinha
  • Cia. Cangapé
  • Grupo Folhas de Papel (PA) – “Magya e Mystério”

Sexta-feira (27)

🕘 Manhã | 9h às 11h

  • Pato e Laranjinha
  • Sandro Brito
  • Cia O Ninho
  • Cia. Cangapé

🕒 Tarde | 15h às 17h

  • Pato e Laranjinha
  • Palhaço Vavá
  • Cia. Cangapé

🌙 Noite | 19h às 21h

  • Pato e Laranjinha
  • Cia. Cangapé
  • Coletivo FusCirco (CE) – “O Gran Circo Malabar”

Sábado (28) – Encerramento

🌙 Noite | 19h às 21h

  • Pato e Laranjinha
  • Cia. Cangapé
  • Julio Barbosa (Flying High)
  • Coletivo FusCirco (CE) – “A Risita”
Seles Nafes
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