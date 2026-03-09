Fomos ao Parque da Residência, a nova atração turística de Macapá

Concebido inicialmente para ser um museu sobre os primeiros governadores, o local ganhou restaurante e até cafeteria de frente para o Rio Amazonas

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Até o fim de março, o governo espera entregar o Parque da Residência, projeto que começou com a ideia de criar um museu sobre os primeiros governadores, mas que foi ampliado para ser um conjunto turístico completo. Além de paisagismo, esculturas gigantes e exposições, o local terá restaurante e uma cafeteria, ambos com vista para o majestoso Rio Amazonas. Na área externa, quiosques com o melhor da gastronomia do Amapá, anfiteatro, parquinho e até um avião Bandeirantes comporão o cenário. Várias empresas estarão explorando e mantendo o lugar funcionando, o que deve gerar dezenas de empregos permanentes. Veja na reportagem:

Ficha técnica:

Reportagem: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior

Trilha: Marcelo de Paula