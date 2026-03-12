Foragido por estupro de vulnerável é capturado após tentar se esconder em brinquedos de praça

Mandado judicial foi confirmado após abordagem policial durante patrulhamento

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem de 30 anos, procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável, acabou preso no final da tarde de quarta-feira (11) após tentar se esconder entre os brinquedos de uma praça no bairro Cidade Nova, na zona norte de Macapá.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 6º Batalhão realizava patrulhamento nas proximidades da praça quando percebeu um indivíduo em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da viatura, ele correu e tentou se esconder entre os brinquedos do local, chamando a atenção dos policiais.

Diante da situação, os militares fizeram a abordagem. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao ser questionado sobre sua identidade, o suspeito apresentou um nome falso. Ao consultar os dados informados nos sistemas, os policiais perceberam que não existia nenhum registro correspondente.

Novamente indagado, o homem acabou revelando o verdadeiro nome. Na consulta realizada pelo sistema do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (CIODES), foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de estupro de vulnerável, ocorrido em 2018.

Com a confirmação da ordem judicial, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP) do Pacoval, onde ficou à disposição da Justiça.