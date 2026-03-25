Fórum ‘Habita Amapá’ terá anúncio de pacote bilionário para habitação e saneamento

Evento liderado por Acácio Favacho reúne autoridades e projeta investimentos históricos no estado

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Macapá (AP) – O Amapá será palco, no próximo domingo (29), do Fórum Habita Amapá, iniciativa liderada pelo deputado federal Acácio Favacho (MDB) que promete consolidar um dos maiores pacotes de investimentos da história recente do estado nas áreas de habitação e saneamento básico. O evento reunirá autoridades nacionais, estaduais e representantes dos 16 municípios amapaenses para o anúncio oficial de investimentos que podem ultrapassar a marca de R$ 1 bilhão. Atualmente, o estado já conta com cerca de R$ 450 milhões aplicados em projetos habitacionais, com previsão de mais R$ 550 milhões nos próximos meses.

Os recursos são resultado de articulações que envolvem programas federais como o Minha Casa, Minha Vida, além de obras estruturantes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e ações voltadas à ampliação do saneamento básico.

Entre os destaques está o Residencial Mucajá, em Macapá, que será contemplado com um projeto pioneiro de eficiência energética. A proposta prevê a implantação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica, com o objetivo de reduzir custos para famílias em situação de vulnerabilidade social. O pacote inclui ainda a doação de 550 geladeiras para os moradores beneficiados.

Na área de saneamento, aproximadamente R$ 243 milhões serão destinados à ampliação das redes de água e esgoto, com foco nos municípios de Macapá e Santana, visando melhorar os indicadores de saúde pública e qualidade de vida da população.

O fórum contará com a presença do ministro das Cidades, Jader Filho, além de representantes da Caixa Econômica Federal, do Tribunal de Contas do Estado (TCE), do Ministério Público do Amapá (MP-AP) e lideranças do setor produtivo.

Para o deputado Acácio Favacho, o evento simboliza um esforço conjunto em favor do desenvolvimento do estado. “Este é um momento de união pelo Amapá. Estamos aproximando o estado de uma meta histórica de investimentos que significa mais do que números; significa dignidade, teto e saúde para o nosso povo”, afirmou.

O Fórum Habita Amapá está marcado para as 8h30, no espaço Nuance Eventos, em Macapá.