Funcionários são presos por desvio e venda ilegal de materiais da rede elétrica em Macapá

Investigação identificou quatro suspeitos que retiravam equipamentos do sistema energético e revendiam os produtos em grupos na internet

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma operação da Polícia Civil do Estado do Amapá, realizada por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (DENARC), resultou na prisão de quatro pessoas suspeitas de integrar um esquema de desvio e comercialização ilegal de materiais pertencentes à empresa Equatorial Energia. Entre os presos estão três colaboradores da concessionária de energia.

Segundo as investigações, eles desviavam materiais utilizados na manutenção da rede elétrica e, em seguida, anunciavam os produtos em grupos de compra e venda na internet para obter lucro ilegal.

Durante as diligências, os policiais também identificaram um quarto suspeito, que trabalha como eletricista e seria responsável por guardar os materiais desviados em sua residência. O local funcionava como um ponto de armazenamento dos produtos antes da revenda.

Os quatro envolvidos foram presos e encaminhados à delegacia, onde foram realizados os procedimentos legais.

A polícia informou que as investigações continuam para identificar a origem exata dos materiais desviados e verificar se há outros participantes envolvidos no esquema criminoso.

CEA Equatorial

Em nota, a CEA Equatorial informou que e a ação ocorreu com apoio da concessionária após a identificação de indícios de irregularidades.

A empresa esclareceu ainda que os itens investigados são cabos usados nas atividades da distribuidora e que estavam armazenados em depósitos. Segundo a CEA Equatorial, não houve qualquer prejuízo ao fornecimento de energia à população e a concessionária segue acompanhando as investigações e colaborando com as autoridades competentes.