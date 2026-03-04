Furlan é afastado por desvios em obra do Hospital Municipal

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O prefeito de Macapá, Antônio Furlan (PSD), foi afastado do cargo pelo prazo de 60 dias durante o cumprimento de novos mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em mais uma fase da Operação Paroxismo, conduzida pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Além dele, também foram afastados o vice-prefeito Mário Neto e a secretária municipal de Saúde, Erica Aymoré.

A Polícia Federal não havia divulgado inicialmente os nomes e os endereços onde foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão. As diligências, no entanto, estão relacionadas ao prefeito, ao vice, à secretária e ao empresário Rodrigo Queiroz, empreiteiro responsável pela construção do Hospital Municipal de Macapá, na zona norte da capital. Rodrigo já havia sido flagrado pela PF transportando R$ 400 mil em dinheiro, quantia que posteriormente teria sido repassada para um veículo de propriedade do prefeito.

“De acordo com as investigações, há indícios da existência de um esquema criminoso envolvendo agentes públicos e empresários, voltado ao direcionamento de licitação, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro no projeto de engenharia e na execução das obras do Hospital Geral Municipal da cidade”, informou a Polícia Federal.

Os mandados foram cumpridos em Macapá (AP), Belém (PA) e Natal (RN).

Com o afastamento do prefeito e do vice, quem assumirá interinamente a prefeitura é o presidente da Câmara Municipal de Macapá, Pedro da Lua (União). Ele deverá ser notificado pela Polícia Federal sobre a decisão e será empossado ainda pela manhã.