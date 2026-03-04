DURANTE OPERAÇÃO

Furlan é afastado por desvios em obra do Hospital Municipal

4, março, 2026
Policiais foram a 13 endereços ligados ao prefeito, vice, secretária e a empresários
STF determina afastamento de Antônio Furlan, do vice-prefeito e da secretária de Saúde; investigação apura suspeita de fraude em licitação e desvio de recursos nas obras do Hospital Municipal
Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O prefeito de Macapá, Antônio Furlan (PSD), foi afastado do cargo pelo prazo de 60 dias durante o cumprimento de novos mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em mais uma fase da Operação Paroxismo, conduzida pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Além dele, também foram afastados o vice-prefeito Mário Neto e a secretária municipal de Saúde, Erica Aymoré.

A Polícia Federal não havia divulgado inicialmente os nomes e os endereços onde foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão. As diligências, no entanto, estão relacionadas ao prefeito, ao vice, à secretária e ao empresário Rodrigo Queiroz, empreiteiro responsável pela construção do Hospital Municipal de Macapá, na zona norte da capital. Rodrigo já havia sido flagrado pela PF transportando R$ 400 mil em dinheiro, quantia que posteriormente teria sido repassada para um veículo de propriedade do prefeito.

Policiais foram a 13 endereços ligados ao prefeito, vice, secretária e a empresários. Foto: PF/Divulgação

Vice Mário Neto também foi afastado por 60 dias

“De acordo com as investigações, há indícios da existência de um esquema criminoso envolvendo agentes públicos e empresários, voltado ao direcionamento de licitação, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro no projeto de engenharia e na execução das obras do Hospital Geral Municipal da cidade”, informou a Polícia Federal.

Os mandados foram cumpridos em Macapá (AP), Belém (PA) e Natal (RN).

Com o afastamento do prefeito e do vice, quem assumirá interinamente a prefeitura é o presidente da Câmara Municipal de Macapá, Pedro da Lua (União). Ele deverá ser notificado pela Polícia Federal sobre a decisão e será empossado ainda pela manhã.

Seles Nafes
