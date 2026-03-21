Grupo Equatorial inaugura climatização e energia solar na Catedral de Macapá

Macapá (AP) – O Grupo Equatorial inaugurou esta semana o novo sistema de climatização da Catedral de São José, em Macapá, durante as celebrações do padroeiro do estado. A entrega beneficiou diretamente os fiéis que participaram da programação religiosa, garantindo mais conforto térmico no interior do templo. O investimento total no projeto ultrapassa R$ 1 milhão.

“Levar conforto térmico para uma casa que traz conforto espiritual para tantos é uma grande alegria para o Grupo Equatorial, especialmente no Dia de São José, uma festa tão tradicional e importante para os amapaenses. Além disso, garantimos também sustentabilidade e eficiência energética com a instalação de equipamentos modernos e automatizados”, comentou Augusto Dantas, presidente do Grupo Equatorial no Amapá.

A iniciativa faz parte do programa E+ Energia do Bem e contemplou a instalação de 28 centrais de ar-condicionado de 60 mil BTUs, com tecnologia inverter, além de um sistema de geração de energia solar. A medida alia eficiência energética, redução de custos e sustentabilidade ambiental, atendendo uma das mais importantes instituições religiosas do estado.

“Agradecemos ao Grupo Equatorial no Amapá pela sensibilidade em atender ao nosso pedido e por trazer mais conforto para os fiéis que frequentam nossa comunidade. Esse senso de responsabilidade social é importante e merece ser reconhecido”, destacou Dom Antônio de Assis, bispo da Diocese de Macapá.

Para preservar a arquitetura da Catedral, as placas solares foram instaladas na Igreja Nossa Senhora da Conceição. O sistema fotovoltaico possui capacidade de 78 kWp e deve gerar cerca de 10 mil kWh por mês, sendo toda a energia destinada ao funcionamento da climatização. Os equipamentos são automatizados, permitindo controle remoto e monitoramento do consumo energético.

Além da climatização, o projeto incluiu a modernização completa da infraestrutura elétrica do templo, com substituição de cabos, disjuntores e quadro geral de baixa tensão. A expectativa é evitar a emissão de aproximadamente 10 toneladas de dióxido de carbono por ano, reforçando o compromisso ambiental da concessionária.