Grupo Integrado completa 40 anos em ritmo de expansão

Primeira instituição privada de Medicina do Amapá faz parte do grupo educacional com trajetória iniciada em 1986

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De Macapá (AP)

O Grupo Integrado, sediado em Campo Mourão (PR), completa 40 anos de operação em 2026, consolidando uma trajetória de expansão que vai do ensino básico ao superior com presença em diferentes estados. A instituição nasceu em 1986, a partir de um movimento coletivo formado por cerca de 50 pessoas que acreditavam que a educação precisava estar mais próxima da comunidade. O objetivo inicial era qualificar o ensino regional, ampliando o acesso ao conhecimento como instrumento de transformação social. Quase quatro décadas depois, essa iniciativa local tornou-se uma instituição de destaque no cenário educacional brasileiro.

A estrutura inicial, voltada ao Colégio Integrado, evoluiu rapidamente com a implantação de cursos de graduação pioneiros, como Medicina Veterinária e Administração. Em 2002, sob a gestão dos sócios Henning Erich Baer e Maria da Conceição Montans Baer, a instituição iniciou um ciclo de modernização que deu escala e estrutura ao projeto.

Foi nesse contexto que se consolidou o Centro Universitário Integrado, hoje instalado em um campus avançado com mais de 217 mil m². Com mais de 60 cursos de graduação, incluindo Medicina, Agronomia, Odontologia e Direito, e mais de 70 cursos em pós-graduação, em 2023, o compromisso com a excelência foi ratificado nacionalmente quando alcançou o Conceito Institucional 5, a nota máxima na avaliação do Ministério da Educação (MEC).

Inovação e o marco em Macapá

Nos últimos anos, o Grupo diversificou suas frentes, posicionando-se como um hub tecnológico através do Integrow (ecossistema de inovação) e da aquisição de plataformas digitais. Essa visão de vanguarda atingiu um novo patamar em 2025, com a inauguração da Faculdade Integrado de Macapá, no Amapá. A unidade se tornou a primeira instituição privada do estado autorizada pelo MEC a ofertar o curso de Medicina.

Na mesma estrutura, o Grupo disponibiliza o polo do Centro Universitário Integrado com cursos semipresenciais e de educação a distância. A configuração permite que os estudantes amapaenses tenham acesso a diversos cursos com o suporte direto da matriz paranaense, detentora da nota máxima na avaliação do governo federal.

Para a mantenedora do Grupo Integrado, Maria da Conceição Montans Baer, o crescimento do Grupo é reflete um propósito claro: acreditar na educação como principal motor do desenvolvimento humano e social.

“Ver os nossos estudantes descobrindo possibilidades em suas profissões nos orgulha e nos motiva a continuar olhando a educação como a grande responsável por uma sociedade inclusiva, consciente pautada na verdade. São 40 anos acreditando no desenvolvimento de pessoas através de uma educação com base na verdade, nas evidências, nas pesquisas e no potencial do ser humano”, destaca a mantenedora.