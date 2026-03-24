Guardiões de armamento de facção morrem em confronto ao proteger esconderijo

Apontados como responsáveis por guardar armamento de grupo criminoso, suspeitos reagiram à abordagem da ROTAM

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Dois homens apontados como integrantes de uma facção criminosa morreram na manhã desta terça-feira (24) durante uma troca de tiros com equipes da Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (ROTAM), do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), em Macapá.

O confronto ocorreu em uma residência localizada no bairro Renascer, na zona norte da capital. A dupla foi identificada como Joabson Souza Soares, de 26 anos, e Max Araújo Cabral, de 25.

Segundo o comandante do BOPE, tenente-coronel Wilkison Santana, a ação faz parte de uma operação iniciada ainda no último domingo, determinada pelo comando-geral da Polícia Militar, com o objetivo de intensificar o enfrentamento às organizações criminosas e prevenir ataques entre facções.

De acordo com o oficial, o setor de inteligência identificou o imóvel como ponto de armazenamento de armas de fogo utilizadas por integrantes do grupo criminoso. Durante a abordagem, os suspeitos teriam reagido à ordem de parada e atirado contra as equipes da ROTAM, que revidaram.

“Identificamos dois criminosos responsáveis pela guarda de armamentos. Eles optaram pelo confronto e foram neutralizados. O socorro foi acionado, mas o óbito foi constatado ainda no local”, detalhou o comandante.

Após o confronto, os policiais realizaram buscas na residência e apreenderam um verdadeiro arsenal, composto por dois revólveres, uma pistola e uma arma longa, que será submetida à perícia para verificação de funcionamento.

Ainda segundo o comandante, há indícios de que o armamento seria utilizado em possíveis ataques contra facções rivais.

“Essas armas não ficam armazenadas à toa. Há uma forte probabilidade de que seriam utilizadas em ações criminosas. Com essa apreensão, possivelmente evitamos um ataque”, afirmou.

Moradores da área também relataram à polícia que a movimentação no imóvel era intensa e que havia sensação de medo e intimidação na comunidade.

A operação contou com a atuação integrada de equipes do BOPE, Força Tática e batalhões de área. Conforme o comandante, o reforço no policiamento em regiões consideradas críticas tem contribuído para a redução de ocorrências violentas.

“Quando retiramos armas de circulação, evitamos que crimes aconteçam e protegemos vidas, especialmente de pessoas inocentes que acabam sendo vítimas de confrontos entre criminosos