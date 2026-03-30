Helder anuncia saída do governo do Pará para disputar o Senado

Por PEDRO PESSOA, dse Belém (PA)

O governador do Pará, Helder Barbalho, vai deixar o cargo na próxima quinta-feira para disputar as eleições de 2026. O anúncio foi feito durante entrevista ao Balanço Geral, da Record Belém.

A saída segue a legislação eleitoral, que obriga o afastamento de chefes do Executivo que pretendem concorrer a outros cargos. A transmissão do governo será realizada às três da tarde, no Hangar Centro de Convenções, em Belém. Quem assume o comando do estado é a vice-governadora Hana Ghassan.

Helder confirmou que deve disputar uma vaga no Senado Federal.

“Tenho a obrigação de deixar o cargo para participar do processo eleitoral. Vou colocar meu nome à disposição para representar o Pará no Senado”, afirmou.

Durante a entrevista, o governador fez um balanço da gestão e destacou resultados na segurança pública. Segundo ele, o estado registrou uma redução de 42% nos índices de criminalidade ao longo dos últimos sete anos, além da contratação de mais de 11 mil profissionais e da criação de 26 Usinas da Paz.

Ao avaliar a gestão, Helder afirmou que o período mais difícil foi a pandemia de Covid-19, considerada por ele o maior desafio do mandato. Na área social e de infraestrutura, Helder também citou a entrega de 44 hospitais, além da construção e reforma de 202 escolas. Ele destacou ainda obras de mobilidade e intervenções urbanas impulsionadas a partir da realização da COP30.

De acordo com o governador, a preparação para o evento ajudou a acelerar investimentos em mobilidade, saneamento e requalificação urbana, com projetos como o Parque da Cidade, o Porto Futuro e intervenções na Doca e na Tamandaré. Parte dessas obras foi concluída depois da conferência, como a Rua da Marinha. Ele também apontou impactos na economia, no turismo e na qualificação de mão de obra.

Em tom de despedida, o governador disse que deixa o cargo com a sensação de dever cumprido e confiança na continuidade da gestão.

“Fui o mais intenso possível. Me preparei para esse momento e me dediquei para entregar um estado melhor, sabendo que ainda há muito a avançar”, declarou.

A saída de Helder abre uma nova fase política no Pará, com a posse de Hana Ghassan e o início das articulações para as eleições de 2026.