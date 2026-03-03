INTERIOR DO PARÁ

Homem desfere mais de 100 socos na companheira e é preso

Vítima foi socorrida em estado grave; mãe confronta suspeito na delegacia após prisão
Por PEDRO PESSOA, de Belém (AP)

Uma mulher identificada como Alciely Alencar foi vítima de uma selvageria na noite do último domingo (1º), no município de Tomé-Açu, no nordeste do Pará. Segundo relatos, ela foi brutalmente espancada pelo próprio companheiro e socorrida em estado grave para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

De acordo com informações divulgadas nas redes sociais, um vídeo registra parte das agressões. Nas imagens, feitas à distância e em uma área escura, é possível ver um homem pisando com força em uma pessoa caída no chão.

Quem grava reage com espanto, enquanto outra pessoa afirma estar acionando a Polícia Militar. Durante a gravação, o suspeito tenta fugir em uma motocicleta. Moradores pedem a chegada da polícia, mas o homem consegue deixar o local antes da viatura.

O suspeito foi identificado como Pedro Júnior. De acordo com a polícia, ele teria desferido cerca de 100 socos e chutes contra a vítima, inclusive na região do rosto, após derrubá-la. A violência teria ocorrido em via pública e gerado revolta entre moradores da área.

A vítima ficou desfigurada e continua internada em estado grave

Após as agressões, o homem fugiu, deixando Alciely gravemente ferida. Horas depois, ele foi localizado e preso. Em outro vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que o suspeito desce de uma viatura e entra na delegacia. No local, a mãe da vítima confronta o agressor e afirma que a filha está em estado grave, cobrando justiça.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre a motivação do crime. O caso está sob investigação da Polícia Civil e deve ser enquadrado na Lei Maria da Penha, que trata da violência doméstica e familiar contra a mulher.

