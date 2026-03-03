Homem desfere mais de 100 socos na companheira e é preso

Por PEDRO PESSOA, de Belém (AP)

Uma mulher identificada como Alciely Alencar foi vítima de uma selvageria na noite do último domingo (1º), no município de Tomé-Açu, no nordeste do Pará. Segundo relatos, ela foi brutalmente espancada pelo próprio companheiro e socorrida em estado grave para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

De acordo com informações divulgadas nas redes sociais, um vídeo registra parte das agressões. Nas imagens, feitas à distância e em uma área escura, é possível ver um homem pisando com força em uma pessoa caída no chão.

Quem grava reage com espanto, enquanto outra pessoa afirma estar acionando a Polícia Militar. Durante a gravação, o suspeito tenta fugir em uma motocicleta. Moradores pedem a chegada da polícia, mas o homem consegue deixar o local antes da viatura.

O suspeito foi identificado como Pedro Júnior. De acordo com a polícia, ele teria desferido cerca de 100 socos e chutes contra a vítima, inclusive na região do rosto, após derrubá-la. A violência teria ocorrido em via pública e gerado revolta entre moradores da área.

Após as agressões, o homem fugiu, deixando Alciely gravemente ferida. Horas depois, ele foi localizado e preso. Em outro vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que o suspeito desce de uma viatura e entra na delegacia. No local, a mãe da vítima confronta o agressor e afirma que a filha está em estado grave, cobrando justiça.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre a motivação do crime. O caso está sob investigação da Polícia Civil e deve ser enquadrado na Lei Maria da Penha, que trata da violência doméstica e familiar contra a mulher.