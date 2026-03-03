Homem é chamado por trio na porta de casa e executado com mais de 10 tiros

Vítima de 29 anos foi chamada pelo nome na porta de casa, no bairro Nova Brasília

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Um homicídio com características de execução foi registrado na tarde desta segunda-feira (2), no bairro Nova Brasília, no município de Santana, a 17 km de Macapá. Daniel Gonçalves Brito, de 29 anos, foi assassinado com mais de 10 tiros dentro de seu próprio kitnet após ser atraído para a morte.

O crime ocorreu por volta das 15h40, na Avenida Maria Colares. Segundo o relato de testemunhas e informações colhidas pela polícia no local, três homens chegaram à residência da vítima e o chamaram pelo nome. Sem suspeitar da emboscada, Daniel foi atender ao chamado e, ao abrir a porta, foi imediatamente recebido por uma sequência de disparos de pistola calibre ponto 40.

A vítima não teve chance de reação ou defesa, sendo alvejada diversas vezes na região do corpo e da cabeça. Logo após o ataque, os três criminosos fugiram do local utilizando bicicletas, seguindo em direção ao bairro Nova União. Uma câmera de monitoramento flagrou o som dos disparos e a fuga dos bandidos.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área. Uma equipe do SAMU foi deslocada para realizar o socorro de urgência, mas confirmou o óbito da vítima ainda no local. A área foi isolada para preservar a cena do crime.

Durante a verificação dos antecedentes criminais da vítima, os policiais constataram que Daniel não possuía passagens pela polícia e nenhuma alteração em sua ficha criminal.

O corpo foi removido pelo carro tumba e levado para o Instituto de Medicina Legal (IML). O caso agora passa a ser investigado pela Polícia Civil, que busca apurar a motivação do crime e o paradeiro dos três envolvidos na ação.