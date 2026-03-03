Homem é chamado por trio na porta de casa e executado com mais de 10 tiros

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)
Um homicídio com características de execução foi registrado na tarde desta segunda-feira (2), no bairro Nova Brasília, no município de Santana, a 17 km de Macapá. Daniel Gonçalves Brito, de 29 anos, foi assassinado com mais de 10 tiros dentro de seu próprio kitnet após ser atraído para a morte.
O crime ocorreu por volta das 15h40, na Avenida Maria Colares. Segundo o relato de testemunhas e informações colhidas pela polícia no local, três homens chegaram à residência da vítima e o chamaram pelo nome. Sem suspeitar da emboscada, Daniel foi atender ao chamado e, ao abrir a porta, foi imediatamente recebido por uma sequência de disparos de pistola calibre ponto 40.
A vítima não teve chance de reação ou defesa, sendo alvejada diversas vezes na região do corpo e da cabeça. Logo após o ataque, os três criminosos fugiram do local utilizando bicicletas, seguindo em direção ao bairro Nova União. Uma câmera de monitoramento flagrou o som dos disparos e a fuga dos bandidos.
Equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área. Uma equipe do SAMU foi deslocada para realizar o socorro de urgência, mas confirmou o óbito da vítima ainda no local. A área foi isolada para preservar a cena do crime.
Durante a verificação dos antecedentes criminais da vítima, os policiais constataram que Daniel não possuía passagens pela polícia e nenhuma alteração em sua ficha criminal.
O corpo foi removido pelo carro tumba e levado para o Instituto de Medicina Legal (IML). O caso agora passa a ser investigado pela Polícia Civil, que busca apurar a motivação do crime e o paradeiro dos três envolvidos na ação.