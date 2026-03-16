Homem é executado e tem corpo jogado em área de pontes

Vítima ainda não identificada foi morta a tiros e teve o corpo encontrado em área de ressaca dos Congós

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem ainda não identificado foi morto a tiros na noite de domingo (15) em uma área de pontes da 17ª Avenida do bairro Congós, na zona sul de Macapá. A suspeita da polícia é de que o crime tenha sido cometido pelo chamado “tribunal do crime”.

Moradores relataram ter ouvido disparos de arma de fogo e, pouco tempo depois, o corpo da vítima, aparentando ter entre 30 e 35 anos, foi encontrado dentro da água, debaixo da ponte.

O delegado José Mário, da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), informou que a polícia foi acionada após denúncia anônima.

“A Polícia Militar chegou primeiro ao local e, com apoio do Corpo de Bombeiros, conseguiu retirar o corpo de dentro do lago, sendo possível perceber uma lesão na cabeça da vítima, possivelmente causada por disparo de arma de fogo”, detalhou.

As primeiras informações apontam para uma execução.

O delegado também destacou a dificuldade em obter informações no local, já que moradores evitam colaborar por medo de represálias.

“Em razão de ser uma característica de execução, a população não quer cooperar por medo de prestar depoimento ou ajudar com alguma informação e sofrer alguma represália posterior”, disse.

O homem é descrito como de pele parda clara, barba relativamente grande, estatura mediana e com algumas tatuagens que deverão ser analisadas para ajudar na identificação.

“As investigações vão começar agora, mas o fato de o corpo ter sido localizado em um local isolado, sem testemunhas e sem câmeras, indica que pode se tratar de uma ação do tribunal do crime”, concluiu o delegado.