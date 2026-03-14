Homem é perseguido e executado a tiros na zona sul de Macapá

Vítima tinha diversos boletins de ocorrência por crimes como estupro, violência doméstica e uso de drogas, segundo a polícia

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Thiago Claudino da Silva, também conhecido como “Galinha”, de 25 anos, foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (13) no bairro Santa Rita, na zona sul de Macapá. O crime ocorreu na Rua Hildemar Maia, em frente a uma revendedora de veículos.

O ataque foi registrado por câmeras de segurança, as imagens não são de boa qualidade, mesmo assim, é possível ver que a vítima caminhava pela rua quando passou a ser perseguida por um atirador que desceu de um carro parado na esquina da Avenida Henrique Galúcio. Claudino ainda tentou fugir correndo por cerca de 50 metros, mas foi atingido por vários disparos de pistola calibre 380 nas costas. Após cair, o criminoso se aproximou e efetuou novos tiros na cabeça.

O delegado José Mário, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), acompanhou o trabalho da perícia no local e informou que as investigações estão em andamento para elucidar o crime.

“As imagens que nós obtivemos não vão ajudar muito nas investigações, mas ainda estamos processando outras. A gente já tem informações de que se trata de um veículo vermelho “, explicou.

A polícia ainda apurou que Thiago Claudino costumava passar sempre pela mesma rua no horário em que foi atacado , e que contra ele há vários registros de boletins de ocorrência relacionados a crimes como estupro, violência doméstica e consumo de entorpecentes, o que levanta suspeitas de um provável acerto de contas.

“Em primeira análise, parece ser um típico caso de execução. Mas vamos continuar as investigações para esclarecer a motivação e identificar os envolvidos”, concluiu o delegado.

A Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação do veículo ou do autor do crime seja repassada de forma anônima pelo telefone (96) 99170-4302. Até o momento, ninguém foi preso.