Homem é preso após invadir casa da ex e escrever com sangue ameaças

Suspeito arrombou residência e deixou inscrições ameaçadoras antes de ser detido pela polícia

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem foi preso após invadir a casa da ex-companheira, de 58 anos, e ameaçá-la. O caso ocorreu na noite desta terça-feira (18), no bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá.

De acordo com a polícia, a vítima está separada do suspeito desde dezembro do ano passado e relatou ainda sofrer abalos emocionais em decorrência de agressões psicológicas vividas anteriormente.

Por não aceitar o fim do relacionamento, o suspeito teria arrombado o cadeado da residência e, ao invadir o imóvel, passou a proferir xingamentos e ameaças contra a vítima, utilizando palavras ofensivas.

Quando a equipe de radiopatrulha do 2º Batalhão comandada pelo sargento Zeeyden chegou ao local, foi informada por moradores que ambos haviam se deslocado ao Ciosp do bairro. No local, os policiais fizeram contato com as partes e efetuaram a prisão do suspeito.

Em seguida, os militares retornaram à residência da vítima, onde constataram o arrombamento. No imóvel, foram encontradas inscrições com teor ameaçador, aparentemente feitas com sangue. Também foram localizados, na área externa, uma faca, um martelo e uma tesoura de jardinagem com manchas semelhantes a sangue. Os objetos foram recolhidos para perícia.

Questionado, o homem confessou que entrou na casa após quebrar o cadeado com um martelo.

Após a prisão, ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Novo Horizonte para avaliação médica e, posteriormente, levado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde o caso foi registrado e serão adotadas as medidas legais cabíveis.