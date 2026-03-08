zona rural de Macapá

Homem morre em acidente durante rally em assentamento

8, março, 2026
Vítima estava na carroceria do veículo; acidente ocorreu em estrada escorregadia entre Porto Grande e Macapá
De Macapá (AP)

Um homem ainda não identificado morreu na manhã deste domingo (8) durante o capotamento de uma picape em um evento que seria um rally de motos, mas essa informação (sobre a natureza do evento) ainda não foi confirmada pela Polícia Militar do Amapá. A vítima estava na carroceria do veículo.

O acidente ocorreu no ramal do assentamento Nova Colina, entre os municípios de Porto Grande e Macapá. Há poucos detalhes sobre a tragédia.

A vítima estava na carroceria de uma picape Hilux quando houve o capotamento. Tinha chovido na região e o ramal estava escorregadio. O acidente ocorreu logo após uma ribanceira.

O homem morreu no local, antes da chegada de socorro médico. Em uma foto, que não será publicada nesta reportagem, é possível ver que a vítima sofreu um grave ferimento no crânio.

