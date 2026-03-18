Homem preso após matar a ex-companheira a facadas deixou uma carta ao filho da vítima

Crime ocorreu em frente ao fórum; suspeito aguardou a vítima por cerca de uma hora e foi preso em flagrante após o ataque

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

O homem preso na manhã desta quarta-feira (19) após assassinar a ex-companheira a facadas em frente ao fórum do município de Santana deixou uma carta ao filho da vítima.

De acordo com a delegada Katiuscia Pinheiro, responsável pelo caso, a vítima, Juciele de Souza Moraes, de 35 anos, estava separada de Elquias da Silva Lima, de 38, há alguns meses, e ela iria participar de uma audiência relacionada a uma ação de reintegração de posse.

Conforme apurações da polícia, o ex marido teria aguardado a chegada da vítima por cerca de uma hora em frente ao fórum. Assim que ela chegou ao local, ele se aproximou, falou rapidamente com ela e, em seguida, desferiu diversos golpes de faca.

Juciele ainda tentou fugir, mas caiu logo depois e morreu ainda no local.

Policiais militares que atuam no fórum agiram rapidamente. O tenente Fonseca perseguiu o agressor e conseguiu efetuar a prisão em flagrante. Durante a detenção, Elquias foi agredido por populares e precisou ser encaminhado ao hospital para atendimento médico.

Após receber alta, ele será apresentado na Delegacia de Atendimento à Mulher de Santana (DEAM), onde será autuado por feminicídio.

A motivação, de acordo com relato feito por ele a um policial militar, seria ciúmes e a não aceitação do término do relacionamento.

Ainda conforme a delegada, o homem teria deixado uma carta destinada ao filho da vítima, porém o conteúdo do material ainda não foi divulgado.