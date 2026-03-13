Iapen firma contrato emergencial com empresa para garantir alimentação no sistema prisional

Por SELES NAFES, de Macapá

O Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) assinou um contrato emergencial com a empresa Servi Gastronomia Industrial Ltda para garantir o fornecimento de refeições e lanches destinados a detentos e servidores do sistema prisional do estado. O serviço começará a ser executado a partir da próxima segunda-feira (16).

O contrato nº 006/2026 foi firmado após processo de dispensa de licitação, conforme previsto na legislação para situações emergenciais. O acordo prevê a aquisição de refeições prontas, incluindo preparo, entrega e distribuição nas unidades prisionais localizadas em Macapá.

A empresa é a mesma que está em primeiro lugar na licitação que selecionará o contrato definitivo de fornecimento, e que tem previsão para terminar ainda em março. No entanto, o contrato com a atual empresa, a Nutrimax, termina no próximo domingo (15).

De acordo com o contrato com a Servi Gastronomia, as refeições serão fornecidas em recipientes individuais descartáveis e atenderão às necessidades alimentares dos custodiados e servidores que atuam no Instituto de Administração Penitenciária.

O contrato estabelece a oferta de diferentes tipos de alimentação ao longo do dia.

Lote 1: desjejum e lanche da manhã.

Lote 2 almoço

Lote 3: jantar e ceia.

A produção das refeições deverá seguir padrões de segurança alimentar e nutricional, garantindo alimentação balanceada dentro das normas sanitárias exigidas. O acordo foi assinado pelo diretor-presidente do instituto, Luiz Carlos Gomes Junior, e pelo representante da empresa, Robson Pacheco Pimentel.