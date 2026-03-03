Influenciadora morre após cirurgia estética

Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

A influenciadora digital Derleya Alves, de 28 anos, morreu após enfrentar complicações de saúde nos dias seguintes a uma cirurgia plástica para colocação de próteses mamárias. Ela estava internada em estado grave no Hospital Municipal de Marabá, no sudeste do Pará.

Inicialmente, a cirurgia estética não foi apontada como causa direta da morte. No entanto, complicações no período pós-operatório levaram à hospitalização e a sucessivas intervenções médicas. O procedimento havia sido realizado no último dia 20 e, após a operação, Derleya passou a sentir fortes dores abdominais.

Diante do agravamento do quadro, a jovem precisou ser submetida a cirurgias de urgência, incluindo intervenções no intestino e a retirada de um dos ovários. Durante o atendimento, foi identificada uma má-formação intestinal congênita, condição que pode ter contribuído para a evolução clínica desfavorável.

Apesar dos esforços da equipe médica, Derleya não resistiu às complicações. O caso gerou comoção nas redes sociais. A influenciadora reunia quase 29 mil seguidores no Instagram. Ela era conhecida na cidade por compartilhar conteúdos sobre rotina, treinos, estilo de vida e parcerias com marcas. Em publicações recentes, havia mostrado momentos do pós-operatório ao lado da mãe.