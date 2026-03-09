Josiel abre mão de assumir como vereador e 2º suplente é empossado

Por SELES NAFES

O 2º suplente do União Brasil nas eleições de 2024, Reginaldo da Silva Rodrigues, foi empossado no cargo de vereador na tarde desta segunda-feira (9), em rápida cerimônia na Câmara Municipal conduzida pela presidente em exercício Margleide Alfaia (PDT). Ele substituirá, provisoriamente, o presidente da Câmara, Pedro Dalua (União), que está no exercício do mandato de prefeito de Macapá após o afastamento de Antônio Furlan (PSD) a pedido da Polícia Federal.

Faraó, como é conhecido na zona norte, foi convocado porque o empresário Josiel Alcolumbre, que está no comando do Sebrae, não manifestou interesse em assumir a vaga.

Diante disso, o presidente do diretório municipal do União Brasil, Jorge Amanajás, comunicou à Câmara que o suplente subsequente seria convocado para assumir o mandato.

Pedro Dalua permanecerá fora da Câmara por pelo menos 60 dias, prazo de afastamento determinado pelo STF Furlan, que posteriormente renunciou ao mandato, e para o vice-prefeito Mário Neto, que acumulava também a Secretaria de Finanças da prefeitura. Os dois são investigados por desvio de pelo menos R$ 10 milhões da obra do Hospital Geral Municipal de Macapá.