NA CÂMARA DE MACAPÁ

Josiel abre mão de assumir como vereador e 2º suplente é empossado

9, março, 2026
Fotos: Jaciguara Cruz/CMM
Reginaldo Rodrigues assume vaga na Câmara de Macapá durante afastamento de Pedro Dalua, que exerce o cargo de prefeito
Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O 2º suplente do União Brasil nas eleições de 2024, Reginaldo da Silva Rodrigues, foi empossado no cargo de vereador na tarde desta segunda-feira (9), em rápida cerimônia na Câmara Municipal conduzida pela presidente em exercício Margleide Alfaia (PDT). Ele substituirá, provisoriamente, o presidente da Câmara, Pedro Dalua (União), que está no exercício do mandato de prefeito de Macapá após o afastamento de Antônio Furlan (PSD) a pedido da Polícia Federal.

Faraó, como é conhecido na zona norte, foi convocado porque o empresário Josiel Alcolumbre, que está no comando do Sebrae, não manifestou interesse em assumir a vaga.

Diante disso, o presidente do diretório municipal do União Brasil, Jorge Amanajás, comunicou à Câmara que o suplente subsequente seria convocado para assumir o mandato.

Faraó é bastante conhecido na zona norte de Macapá

Josiel continuará no comando do Sebrae

Pedro Dalua permanecerá fora da Câmara por pelo menos 60 dias, prazo de afastamento determinado pelo STF Furlan, que posteriormente renunciou ao mandato, e para o vice-prefeito Mário Neto, que acumulava também a Secretaria de Finanças da prefeitura. Os dois são investigados por desvio de pelo menos R$ 10 milhões da obra do Hospital Geral Municipal de Macapá.

Comunicado do presidente do partido à presidência da CMM

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!