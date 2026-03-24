Jovem ligada ao tráfico é presa no Perpétuo Socorro

Três celulares apreendidos devem ajudar a polícia a avançar nas investigações

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Agentes da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc) cumpriram três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva nesta segunda-feira (23), no bairro Perpétuo Socorro, em Macapá. A ação da Polícia Civil colocou atrás das grades uma jovem de 23 anos suspeita de integrar um esquema criminoso ligado ao tráfico de drogas na capital.

Ainda foram apreendidos três aparelhos celulares considerados peças-chave para desvendar a rede criminosa.

O delegado Leonardo Alves revelou que a investigação começou em agosto de 2025, quando uma prisão em flagrante por tráfico e associação para o tráfico foi realizada na avenida FAB, nas proximidades da Praça Jacy Barata.

Durante o interrogatório, a investigada preferiu ficar em silêncio. Ela foi encaminhada à audiência de custódia e, em seguida, ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, onde permanecerá à disposição da Justiça.