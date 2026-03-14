Juiz eleitoral reúne candidatos e pede campanha com respeito em Oiapoque

Oiapoque (AP) – O juiz Heraldo Costa, responsável pela condução da eleição suplementar em Oiapoque, a 590 quilômetros de Macapá, recebeu nesta sexta-feira (13) dois dos três candidatos a prefeito do município. Apenas o atual prefeito em exercício, Guido Mecânico (PP), não compareceu ao encontro por estar cumprindo agenda na capital.

Participaram da reunião o deputado estadual Delegado Inácio (PDT) e o empresário Sena Dinâmica (MDB), que atenderam ao convite do magistrado. Durante a conversa, o juiz elogiou a decisão de ambos de colocarem seus nomes na disputa eleitoral.

Heraldo Costa também destacou as atuações de Inácio e Sena em suas respectivas áreas profissionais e reforçou a importância de uma campanha pautada pelo respeito entre os concorrentes.

O magistrado lembrou que a eleição suplementar está marcada para o dia 12 de abril, portanto dentro de aproximadamente um mês, e pediu que os candidatos mantenham a urbanidade durante a campanha, evitando atitudes hostis entre adversários. Segundo o juiz, a disputa deve ocorrer de forma equilibrada para “não queimar pontes” no cenário político local.

Os dois candidatos agradeceram a oportunidade de dialogar com o magistrado e afirmaram que pretendem conduzir uma campanha limpa e respeitosa durante o processo eleitoral.

A realização de uma nova eleição foi determinada pelo TSE, após a cassação do prefeito Breno Almeida (PP), cassado por compra de votos em 2024.