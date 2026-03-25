Juiz formado na 1ª turma de Direito da Unifap morre durante tratamento em SP

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Morreu na noite desta segunda-feira (23), em São Paulo (SP), o juiz federal José Airton de Aguiar Portela, de 56 anos, titular da 9ª Vara da Justiça Federal no Pará, especializada em ações ambientais. Ele estava na capital paulista em tratamento de saúde. O corpo foi trasladado para Santarém (PA), onde ocorrerão as cerimônias fúnebres.

Egresso da primeira turma do curso de Direito da Universidade Federal do Amapá (Unifap), José Airton Portela teve trajetória marcada pela atuação ética e pelo compromisso com o serviço público. Em nota, a Unifap lamentou a morte do magistrado e destacou a contribuição dele para a consolidação do curso na instituição.

O juiz ingressou na magistratura federal em fevereiro de 2003 e construiu carreira na Seção Judiciária do Pará. Entre 2018 e 2020, foi diretor do Foro da Justiça Federal no estado. Antes de assumir a 9ª Vara, integrou a 2ª Turma Recursal do Pará e Amapá e também coordenou os colegiados responsáveis por julgar recursos dos Juizados Especiais Federais.

Portela também foi diretor do Foro da Subseção Judiciária de Santarém, cidade onde construiu grande parte de sua trajetória. Natural de Coreaú (CE), mudou-se ainda criança para o oeste do Pará, onde se estabeleceu. Entre 2023 e 2025, atuou como membro efetivo da Justiça Federal no Tribunal Regional Eleitoral.

O magistrado deixa esposa e duas filhas. Sua atuação é lembrada por colegas como firme e sensível, com forte dedicação à Justiça e ao fortalecimento das instituições públicas.