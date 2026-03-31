Kickboxers do Amapá brilham e conquistam ouro em competição internacional

Atletas garantem dois ouros e dois bronzes no Pan American Cup – Brazil Open, realizado em Foz do Iguaçu

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Por LEONARDO MELO, de Macapá (AP)

Atletas amapaenses conquistaram resultados expressivos no cenário internacional durante o Brazil Open Panamerican Cup, realizado nos dias 28 e 29 de março, em Foz do Iguaçu. A competição reuniu lutadores de diferentes países das Américas e integra o calendário oficial da World Association of Kickboxing Organizations, entidade que regulamenta a modalidade em nível mundial.

Representando o Amapá pela academia Team Castilho, os atletas Iarly Castilho, de 27 anos, e Welliston Garcia, de 25, alcançaram o pódio em mais de uma modalidade, ambos competindo na categoria até 69 quilos. Os resultados colocam os dois entre os destaques brasileiros da competição, marcada pela diversidade de estilos e pelo elevado número de participantes.

Iarly Castilho, que também integra a seleção brasileira de kickboxing, conquistou medalha de ouro na modalidade light contact. Na mesma competição, o atleta ainda garantiu medalha de bronze no kick light. Já Welliston Garcia teve desempenho consistente ao conquistar o ouro no kick light e o bronze no light contact, repetindo o desempenho de alto nível na mesma divisão de peso.

A participação simultânea dos dois atletas na categoria até 69 quilos evidencia o nível técnico alcançado pela equipe amapaense, que conseguiu resultados relevantes em diferentes frentes da competição. O desempenho também reflete uma preparação voltada para torneios internacionais, onde os confrontos seguem regras padronizadas e contam com arbitragem vinculada à federação mundial.

O torneio, disputado no formato “open”, permite a inscrição de múltiplos atletas por país em cada categoria, o que amplia o número de combates e eleva o nível competitivo. Além disso, o evento funciona como espaço de intercâmbio entre equipes e atletas de diferentes regiões, contribuindo para o desenvolvimento técnico do kickboxing no continente.

Em comum, Iarly Castilho e Welliston Garcia destacaram o apoio do técnico e auxiliar da seleção brasileira de kickboxing, Willen Castilho, responsável pelo acompanhamento e preparação dos atletas. Segundo eles, a orientação técnica foi determinante para o desempenho apresentado ao longo da competição.

“Essa vitória é mais do que minha, é uma vitória em família. Treinar sob a orientação do meu irmão, Willen Castilho, foi fundamental. Cada medalha representa muita superação, dedicação e treino intenso. Sou muito grato por todo o apoio e confiança que ele depositou em mim durante toda a preparação.” Iarly Castilho, atleta da seleção brasileira e Team Castilho.

A presença de atletas do Amapá em um evento dessa dimensão também evidencia os desafios enfrentados por competidores da região Norte, especialmente em relação à logística de deslocamento até centros mais distantes do país. Ainda assim, os resultados obtidos em Foz do Iguaçu reforçam a inserção do estado em competições de alcance internacional e apontam para a continuidade da participação amapaense no circuito da modalidade.

Iarly Castilho ressaltou que a presença de atletas do Norte em competições nacionais e internacionais é fruto de muito treinamento intenso e dedicação diária, refletindo o esforço necessário para alcançar destaque em torneios de alto nível. Ele afirmou ainda: “Nosso sucesso no Brazil Open Panamerican Cup mostra que, com disciplina e foco, os lutadores da região podem alcançar destaque e competir de igual para igual com atletas de todo o continente.”