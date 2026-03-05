Ladrão que tentou vender caixa de som à vítima foge algemado do Ciosp, mas é recapturado

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)
Um ladrão deu trabalho para a Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (4) após ser preso por um furto ocorrido no bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.
Jefferson Barbosa, de 30 anos, é acusado de invadir uma residência durante a madrugada e levar diversos objetos de valor.
De acordo com o sargento C. Júnior, do 1º Batalhão da PM, a vítima relatou que dormia quando teve a casa invadida por volta das 5h da manhã. O criminoso teria escalado o muro da residência, conseguido acesso ao segundo andar e arrombado uma janela para entrar no imóvel.
Do local foram furtados uma caixa de som JBL PartyBox 100, uma serra mármore, um martelo profissional da marca Wanbi, uma bicicleta aro 26 preta com detalhes laranja, duas cadeiras de praia dobráveis e uma mochila com diversas ferramentas, além de objetos pessoais. Após recolher os itens, o suspeito ainda arrombou o portão principal da casa antes de fugir.
A vítima contou que só percebeu o furto pela manhã. Ao procurar pelos objetos nas redes sociais, encontrou a própria caixa de som sendo anunciada em um grupo de compra e venda no Facebook por um homem que se apresentava como “Jeff Oliveira”.
O dono do equipamento então entrou em contato com o suposto vendedor e passou a negociar a compra para marcar um local de entrega. Com as informações em mãos, as equipes das viaturas 4325 e 4425 da Polícia Militar foram acionadas e deram apoio à vítima.
No momento do encontro, o homem que apareceu para entregar a caixa foi identificado como Jefferson Barbosa. Segundo a PM, ele acabou confessando o furto e informou que o restante do material estaria em uma boca de fumo na Passarela Dois de Moraes, no bairro Congós.
Os policiais fizeram diligências no endereço indicado e em casas abandonadas nas proximidades, mas nenhum outro objeto foi encontrado.
Jefferson foi conduzido junto com a vítima e o material recuperado para o Ciosp do Pacoval. No entanto, já dentro da unidade policial, o suspeito protagonizou uma nova tentativa de fuga. Mesmo algemado, ele conseguiu se desvencilhar das algemas e saiu correndo pela parte de trás do prédio.
O homem pulou vários muros e atravessou quintais de residências, sendo perseguido por policiais militares. Com ajuda de moradores da área, ele acabou recapturado na avenida Leopoldo Machado com a rua Marcílio Dias, após uma intensa corrida pelas ruas do bairro.
O indivíduo foi novamente detido e apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.