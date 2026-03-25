INFRAESTRUTURA URBANA

Macapá amplia pavimentação com cinco frentes simultâneas e acelera recuperação de vias

25, março, 2026
Ações se concentram nas zonas Norte e Sul, com serviços de asfaltamento, drenagem e tapa-buraco
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De Macapá (AP)

A Prefeitura de Macapá iniciou uma nova etapa de requalificação viária com cinco frentes de trabalho atuando simultaneamente em diferentes regiões da capital. As ações envolvem asfaltamento, tapa-buraco e drenagem, com foco na recuperação de ruas e avenidas que enfrentam problemas históricos de infraestrutura.

Coordenados pela Secretaria Municipal de Obras, os serviços estão concentrados, principalmente, nas zonas Norte e Sul da cidade. Um dos principais pontos de intervenção é a Rua Redenção, no bairro Jardim Marco Zero, onde as equipes também atuam em outras 14 vias transversais, executando um conjunto completo de melhorias na malha viária.

Obras no Jardim Marco Zero devem ser concluídas até sexta-feira, com atuação em 15 vias do bairro. Fotos: Divulgação

Moradores relatam melhora no deslocamento após início dos serviços de recuperação viária

Segundo o secretário municipal de Obras, Leonardo Craveiro, a estratégia de atuação simultânea foi definida para dar maior agilidade às demandas da população. Ele destacou que a iniciativa segue orientação do prefeito Pedro Da Lua para ampliar a cobertura dos serviços e melhorar as condições de tráfego em diferentes regiões da cidade.

A previsão é de que os trabalhos no bairro Jardim Marco Zero sejam concluídos até a próxima sexta-feira, 27. A iniciativa tem sido acompanhada de perto pelos moradores, que relatam melhorias na mobilidade e nas condições de deslocamento, especialmente para estudantes e trabalhadores.

Equipes com cerca de 40 trabalhadores garantem execução simultânea em diferentes regiões da cidade

Além do Jardim Marco Zero, outras frentes estão distribuídas em vias como as avenidas Timbiras e Ivaldo Veras, além das ruas 6ª e 7ª do bairro Congós e localidades como Pedrinhas, Renascer e Jardim Felicidade. Ao todo, cerca de 40 trabalhadores atuam diretamente nas frentes e na usina de asfalto, garantindo o ritmo das obras, que devem ser ampliadas para novos bairros nas próximas etapas.

Seles Nafes
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