Macapá amplia pavimentação com cinco frentes simultâneas e acelera recuperação de vias

Ações se concentram nas zonas Norte e Sul, com serviços de asfaltamento, drenagem e tapa-buraco

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De Macapá (AP)

A Prefeitura de Macapá iniciou uma nova etapa de requalificação viária com cinco frentes de trabalho atuando simultaneamente em diferentes regiões da capital. As ações envolvem asfaltamento, tapa-buraco e drenagem, com foco na recuperação de ruas e avenidas que enfrentam problemas históricos de infraestrutura.

Coordenados pela Secretaria Municipal de Obras, os serviços estão concentrados, principalmente, nas zonas Norte e Sul da cidade. Um dos principais pontos de intervenção é a Rua Redenção, no bairro Jardim Marco Zero, onde as equipes também atuam em outras 14 vias transversais, executando um conjunto completo de melhorias na malha viária.

Segundo o secretário municipal de Obras, Leonardo Craveiro, a estratégia de atuação simultânea foi definida para dar maior agilidade às demandas da população. Ele destacou que a iniciativa segue orientação do prefeito Pedro Da Lua para ampliar a cobertura dos serviços e melhorar as condições de tráfego em diferentes regiões da cidade.

A previsão é de que os trabalhos no bairro Jardim Marco Zero sejam concluídos até a próxima sexta-feira, 27. A iniciativa tem sido acompanhada de perto pelos moradores, que relatam melhorias na mobilidade e nas condições de deslocamento, especialmente para estudantes e trabalhadores.

Além do Jardim Marco Zero, outras frentes estão distribuídas em vias como as avenidas Timbiras e Ivaldo Veras, além das ruas 6ª e 7ª do bairro Congós e localidades como Pedrinhas, Renascer e Jardim Felicidade. Ao todo, cerca de 40 trabalhadores atuam diretamente nas frentes e na usina de asfalto, garantindo o ritmo das obras, que devem ser ampliadas para novos bairros nas próximas etapas.