PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Macapaprev pediu ajuda para pagar os próprios funcionários, revela gabinete de emergência

11, março, 2026
Fotos: Seles Nafes
Prefeito em exercício afirma que instituto não teria recursos para pagar aposentadorias e critica gastos com consultorias externas de R$ 3 milhões
Compartilhamentos

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O prefeito em exercício de Macapá, Pedro Dalua (União), revelou durante coletiva nesta terça-feira (10) que o Instituto de Previdência de Macapá (Macapaprev) enfrenta o que classificou como sua maior crise financeira. Segundo ele, mesmo com dificuldades para pagar aposentadorias e pensões, o órgão firmou dois contratos de auditoria que somam mais de R$ 3 milhões. 

A declaração foi feita durante o anúncio da criação de um gabinete de emergência administrativa e financeira. Na coletiva, Dalua também falou sobre supostas manobras para pagar a empresa Santa Rita Engenharia (investigada pela PF), dificuldades da nova gestão em acessar informações financeiras da prefeitura e pagamentos elevados a blogs e influenciadores digitais.

“Serviço que (para ser executado) existe um corpo jurídico e técnico na Macapaprev. O mesmo serviço que o poder público já tem para fazer (auditoria) e eles contrataram duas consultorias de R$ 3 milhões”, afirmou o prefeito.

Segundo Dalua, a Macapaprev também solicitou à Secretaria Municipal de Finanças — que estava sob o comando do vice-prefeito Mário Neto — um aporte financeiro para conseguir pagar sua própria folha de pagamento.

“Chupa essa manga. Se a Macapaprev não tem recurso para pagar os seus servidores, imagina os aposentados”, comentou o prefeito, acrescentando que espera o acompanhamento do Ministério Público do Estado diante da crise administrativa enfrentada pela prefeitura.

Contratos de R$ 3 milhões para auditoria, mesmo existindo técnicos na prefeitura para fazer o trabalho Fotos: Seles Nafes

Além de secretários municipais, participou da coletiva a nova presidente da Macapaprev, a contadora Lucélia Quaresma, que também fez um relato considerado preocupante sobre a situação do instituto.

“Sem um cálculo atuarial (estudo matemático usado para prever custos futuros com base em probabilidades) não temos uma previsão de aposentadorias futuras. A retirada de recursos da Macapaprev para pagamentos de outras situações que nós estamos analisando, sem um cálculo atuarial, não temos recurso futuro para efetivar os pagamentos (das aposentadorias)”, alertou.

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!