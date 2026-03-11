Mãe, filho e tio são presos por tráfico de drogas em Macapá

Segundo a ROTAM, dois dos suspeitos já possuem passagem pelo crime de tráfico de drogas e a casa era frequentada por usuários

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Três integrantes de uma mesma família foram presos no início da noite desta terça-feira (10), suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Muca, na zona sul de Macapá.

A prisão foi realizada por equipes das Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (ROTAM) após uma denúncia anônima que apontava intensa comercialização de entorpecentes na Passagem Vila Lobos, conhecida como Rua do Copala.

De acordo com o sargento Richard Furtado, ao chegar ao endereço indicado, os policiais perceberam um homem correndo em direção a uma residência.

“Ao nos aproximarmos, visualizamos um indivíduo empreendendo fuga, ele conseguiu fechar um portão de ferro à frente das equipes, o que dificultou o nosso acesso ao local. Porém, conseguimos arrombar o portão e tomar conta da situação”, relatou o militar.

Dentro da casa, os policiais abordaram Olizete Cavalcante, de 55 anos, proprietária do imóvel, o filho dela, Bryanderson Cavalcante, de 33 anos, que teria sido o homem visto correndo, e o tio dele, Fran Júnior Cavalcante, de 37 anos.

Segundo a polícia, os dois homens já possuem passagem pelo crime de tráfico de drogas.

Durante as buscas no imóvel, os policiais encontraram cadernos com anotações relacionadas à venda de drogas, materiais utilizados para mistura e embalagem de entorpecentes, como barrilha, além de dinheiro escondido em uma bolsa no quarto da mulher, que não soube explicar a origem do valor.

Ainda conforme a polícia, outras quantias em dinheiro, três celulares e porções de drogas foram encontrados na lateral da residência. A suspeita é de que o material tenha sido jogado no local por Fran Júnior, na tentativa de despistar os policiais.

Para reforçar as buscas, foi acionado o canil do BOPE, comandado pelo sargento Ramon Pablo. Um dos cães farejadores conseguiu localizar mais entorpecentes escondidos próximo às tubulações das pias da casa.

“Encontramos porções de maconha, crack e cocaína. É um local de comercialização e também de fabricação da droga, com bastante material para mistura e embalagem”, explicou o sargento Richard.

Segundo ele, a residência também era frequentada por usuários de drogas.

“Achamos bastante material que indica a utilização e a frequência de usuários naquele local”, acrescentou.

Diante dos fatos, os três suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados, junto com todo o material apreendido, para o Ciosp do Pacoval.