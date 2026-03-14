Marcelo Pantoja atualiza salários, controla crise financeira e inicia diálogo com categorias

Pedra Branca do Amapari (AP)

Com salários em dia e crise financeira superada, o prefeito de Pedra Branca do Amapari, a 187 km de Macapá, Marcelo Pantoja (União), deu início a uma série de reuniões com representantes do funcionalismo municipal para discutir pautas relacionadas às condições de trabalho e à valorização dos servidores. A iniciativa faz parte da chamada Agenda do Servidor, criada pela gestão municipal como espaço permanente de diálogo com as categorias.

O primeiro encontro reuniu integrantes da Guarda Civil Municipal e profissionais da área da Saúde, que apresentaram reivindicações e sugestões para melhorar o funcionamento dos serviços públicos no município. As propostas serão avaliadas pela equipe técnica da prefeitura, que deverá analisar a viabilidade das demandas apresentadas.

De acordo com a gestão municipal, o diálogo com os servidores ocorre em um momento considerado mais estável para as finanças da prefeitura. Segundo a administração, os salários do funcionalismo estão atualizados e o município conseguiu reorganizar as contas após um período de dificuldades fiscais.

Para o prefeito Marcelo Pantoja, a retomada do diálogo direto com os servidores é essencial para aprimorar a gestão pública e construir soluções de forma coletiva.

“O nosso compromisso é manter um canal aberto com os servidores. Hoje temos um cenário diferente, com os salários atualizados e as contas equilibradas, o que permite discutir melhorias com responsabilidade. A Agenda do Servidor foi criada justamente para ouvir as categorias e construir avanços de forma conjunta”, afirmou o prefeito.

A prefeitura informou que a programação de reuniões continuará nos próximos dias com representantes de outras áreas do serviço público municipal. A expectativa da gestão é ampliar o diálogo com todo o funcionalismo e avançar em propostas que contribuam para melhorar as condições de trabalho e a qualidade dos serviços oferecidos à população.