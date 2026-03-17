Meninas de 13 e 14 anos são flagradas em festa privada; grávida de 15 passou mal

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Uma fiscalização coordenada pela Polícia Militar do Amapá em três pontos estratégicos da capital, no último fim de semana, resultou na desarticulação de eventos clandestinos, apreensão de drogas e na condução de 10 menores de idade que se encontravam em situação de vulnerabilidade. Durante a ação, uma adolescente de 15 anos — que inicialmente tentou enganar os policiais afirmando ter 18 — passou mal e precisou ser socorrida às pressas após apresentar fortes dores abdominais.

A fiscalização mais intensa ocorreu em uma sede de eventos na Rodovia JP, onde as equipes, acompanhadas pelo Conselho Tutelar, flagraram consumo de entorpecentes e a presença de meninas de apenas 13 e 14 anos desacompanhadas.

No local, dois homens foram presos: um por tráfico de drogas, após ser flagrado com porções de cocaína, e outro por descumprimento de medida cautelar. O responsável pela festa, que já possui passagens por estelionato, não apresentou alvará de funcionamento, o que levou ao encerramento imediato do evento e à dispersão do público sob comando policial.

Grávida

O caso mais delicado envolveu a adolescente grávida. Durante a triagem realizada pelas equipes, a jovem tentou se passar por maior de idade para evitar a condução. No entanto, durante o procedimento, começou a sentir fortes contrações e dores abdominais.

Ao ser questionada, ela admitiu a idade real e informou estar no quinto mês de gestação. A guarnição da Polícia Militar realizou o transporte emergencial da menor até uma unidade hospitalar, onde ela permaneceu sob cuidados médicos e acompanhada por um responsável legal.

A operação também ocorreu na Alameda Serrano e no estacionamento do Araxá, na Praça da Sumaúma. No centro da cidade, um bar foi interditado por irregularidades administrativas. Já na zona sul, as equipes dispersaram aglomerações onde menores faziam uso de drogas e bebidas alcoólicas em meio a veículos com som automotivo em volume elevado.

Ao todo, a ação mobilizou seis unidades especializadas da Polícia Militar. Os resultados da operação foram divulgados nesta terça-feira (17).