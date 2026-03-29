Militar do BOPE incentiva mulheres e ajuda na formação de novos soldados

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Ela inspira nas redes sociais e também nas ruas. Entre barras, flexões e uma rotina intensa de disciplina, a policial militar Josilene Carvalho, de 37 anos, tem chamado a atenção de milhares de pessoas ao compartilhar vídeos motivacionais que mostram sua força física e mental. A amapaense, que orgulhosamente carrega suas raízes santanenses, usa a própria história para provar que determinação e coragem podem transformar vidas.

Filha de um eletricista e de uma enfermeira, Josilene cresceu em uma família simples e trabalhadora. O espírito de dedicação sempre esteve presente em casa. Entre os irmãos, a carreira militar também se tornou caminho. Um deles já é sargento e o caçula está no curso de formação. Hoje, ela também constrói sua trajetória dentro da segurança pública, levando consigo o orgulho da família e o exemplo de perseverança.

Antes de vestir a farda da Polícia Militar, Josilene trilhou outro caminho profissional. Durante 14 anos trabalhou como eletricista, profissão que começou ainda muito jovem, após passar em um concurso público aos 17 anos. Foi apenas perto dos 30 que decidiu dar uma virada em sua vida.

Girando a chave

Motivada pela admiração pela carreira militar — e inspirada pelo irmão que já atuava na corporação — ela decidiu estudar para o concurso da Polícia Militar. Era sua última oportunidade dentro do limite de idade. O esforço deu resultado. Ela ingressou na corporação em 2021, concluiu o curso de formação em abril de 2022 e, em dezembro do mesmo ano, passou a integrar a tropa de Choque.

Hoje, como “Choqueana 52”, Josilene faz parte de um grupo historicamente dominado por homens. Entre os aprovados naquele período, apenas três mulheres conquistaram espaço na unidade. Atualmente, ela também atua como monitora no Curso de Formação de Soldados, onde ajuda a preparar novos policiais militares.

A policial serve no Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Amapá, o BOPE, criado em 2002 e que hoje conta com um efetivo de 186 militares, sendo 15 mulheres.

Nas redes sociais, Josilene viraliza com vídeos que mostram parte do Treinamento Físico Militar (TFM) — rotina que inclui corrida, flexões e barras. É justamente nos exercícios de barra fixa que ela mais impressiona quem acompanha seus conteúdos. Movimentos que exigem força e preparo físico acabam se tornando símbolo de superação.

“Esses movimentos exigem muito treinamento. Tanto a barra quanto a flexão são exercícios de força, e força não se ganha da noite para o dia. É preciso disciplina e constância”, explica.

Treinos

Mais do que mostrar performance física, Josilene usa suas redes como ferramenta de inspiração. A maior parte de suas mensagens é direcionada às mulheres, incentivando a confiança e a busca por novos desafios.

“Eu comecei a mostrar um pouco da minha rotina justamente com esse objetivo, motivar outras mulheres e mostrar que, assim como eu consegui chegar a um lugar onde poucas chegaram, elas também podem”, afirma.

Entre treinos, trabalho e maternidade, ela divide o tempo com os filhos João, de 14 anos, e Joaquim, de 8, que são sua maior motivação. E é com a experiência de quem concilia muitos papéis que ela deixa uma mensagem que se tornou marca registrada em seus vídeos.

“Costumo dizer que existem dois tipos de mulheres: as que são fortes e as que ainda não descobriram que são fortes. Basta querer. Nós podemos tudo”, concluiu.