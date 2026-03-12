Moradores filmam mulher pedindo para sair de carro em movimento em Santana

Testemunhas registraram os gritos da passageira pedindo para sair do veículo; em seguida, o motorista fugiu em alta velocidade

Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

Um vídeo gravado por um casal ganhou a redes sociais ao mostrar o que seria uma mulher em aparente situação de violência dentro de um carro branco, possivelmente um modelo Fox, em Santana, município localizado a cerca de 17 quilômetros de Macapá. As imagens registram o momento em que a mulher grita desesperadamente pedindo para sair do veículo.

De acordo com o relato das testemunhas, a situação ocorrida na noite de terça-feira (10) começou quando o carro estava estacionado na altura da rua Machado de Assis, no bairro Área Comercial. O casal percebeu algo estranho acontecendo dentro do veículo e decidiu filmar. No vídeo, é possível ouvir a mulher, que estaria no banco do carona, gritando repetidamente: “Deixa eu, descer, deixa eu descer”, enquanto abre e fecha a porta do carro, que aparece parcialmente entreaberta.

Logo em seguida, o veículo começa a se deslocar pela rua Machado de Assis. Segundo o casal, o carro passou pela avenida Castelo Branco e seguiu em direção à avenida Santana. Em alta velocidade, o motorista continuou pela via que dá acesso ao distrito do Elesbão. Ainda conforme as testemunhas, o condutor fez uma conversão rápida e conseguiu chegar até a rodovia Duca Serra, onde acabou sendo perdido de vista. Não foi possível identificar a placa do veículo.

Preocupados com a situação, as testemunhas ligaram imediatamente para o número de emergência 190 e também procuraram o 4º Batalhão da Polícia Militar para informar o ocorrido ao oficial de área, na intenção que a unidade realizasse buscas. Na manhã seguinte, o casal retornou ao batalhão em busca de informações e foi informado de que viaturas chegaram a atender uma ocorrência no bairro Acquaville e na altura da rodovia Duca Serra, mas não conseguiram identificar o veículo ou localizar os envolvidos.

As testemunhas, que preferiram não ter os nomes divulgados, afirmam que ficaram abaladas com o que presenciaram. Desde então, têm buscado imagens em câmeras de segurança de residências próximas na tentativa de obter mais detalhes que possam ajudar na identificação do carro.

O casal também cobra providências das autoridades, temendo que a situação possa ter terminado de forma ainda mais grave.

“Até agora não há notícias da mulher. Ficamos com medo de que algo pior possa ter acontecido”, relataram.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identificação do veículo ou o paradeiro da vítima vista nas imagens. O caso segue cercado de dúvidas e gera preocupação entre moradores da região.