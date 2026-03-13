Morre aos 57 anos o jornalista Ricardo Medeiros

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Morreu na tarde desta sexta-feira (13), o jornalista Ricardo Medeiros, aos 57 anos. Ele estava na cidade de Fortaleza (CE), onde realizava tratamento de saúde. A causa da morte não foi divulgada.

Carioca de origem, Casemiro Medeiros (nome verdadeiro) morava no Amapá há mais de 25 anos, onde construiu uma trajetória sólida no jornalismo local, passando pela televisão, rádio e jornais impressos.

Nos últimos anos, o jornalista atuou como assessor na Secretaria de Comunicação Social do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP). Antes disso, construiu carreira principalmente na televisão amapaense, onde ganhou notoriedade pela atuação como repórter e apresentador.

Na primeira década dos anos 2000, Ricardo foi repórter e apresentador do programa “Meio Dia”, um dos telejornais mais conhecidos do estado. Ao longo da carreira também trabalhou em veículos impressos e emissoras de rádio, além de ter apresentado programas de televisão na cidade de Santana, a cerca de 17 quilômetros de Macapá.

Desde 2023 ele vinha enfrentamento graves problemas de saúde. Em setembro daquele ano, amigos chegaram a organizar uma campanha de doação e sangue para ele, que estava internado no Hospital de Emergência de Macapá.

Em nota oficial, o Tribunal de Justiça do Amapá lamentou a morte do jornalista e destacou a importância da atuação dele na comunicação institucional e na imprensa amapaense.

“O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá manifesta profundo pesar pelo falecimento do jornalista Ricardo Medeiros. A notícia entristece não apenas a comunicação institucional do TJAP, mas também toda a imprensa e a sociedade amapaense”, diz trecho da nota divulgada pela instituição.

Ainda segundo o tribunal, Ricardo exerceu sua função com “dedicação, sensibilidade e elevado compromisso com a informação pública”, contribuindo para aproximar o Poder Judiciário da população.