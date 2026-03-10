Fórum de Macapá

Morte de taxista em intervenção policial chega à Justiça e mobiliza familiares

10, março, 2026
Fotos: Leonardo Melo/Portal SelesNafes.Com (SN)
Primeira audiência do caso que apura a morte do ex-presidente do Sindicato dos Taxistas reúne manifestação por justiça dois anos após o crime
Seles Nafes
