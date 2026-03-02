Motorista com sinais de embriaguez atropela e mata pedestre autista em Macapá

Vítima de 51 anos seguia para atendimento no CRAS quando foi atingida no bairro Jardim Marco Zero

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Um homem de 51 anos morreu após ser atropelado na manhã desta segunda-feira (3), no cruzamento da Avenida Equatorial com a Avenida Maria Marola Gato, no bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.

A vítima, identificada como Lucivaldo Silva Costa, seguia para um atendimento médico no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), quando foi atingida por um veículo de placa NEM5F71.

De acordo com testemunhas que estavam na região, o carro surgiu repentinamente e colidiu com a vítima, que foi arremessada a vários metros de distância.

Com o impacto, o para-brisa do automóvel ficou completamente danificado. Lucivaldo não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O condutor do veículo, um homem de 42 anos, identificado como Kleber Barros Moreno, foi submetido ao teste do bafômetro. Segundo informações do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BTPTran), o resultado apontou 0,22 miligrama de álcool por litro de ar expelido.

Conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a concentração igual ou superior a 0,34 mg/L configura crime de trânsito. Apesar de o índice registrado estar abaixo do limite criminal, o motorista foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Familiares informaram que Lucivaldo era uma pessoa com transtorno do espectro autista (TEA), nível 1 de suporte, mas levava uma vida independente, inclusive realizando viagens sozinho. Na manhã do acidente, ele se dirigia ao CRAS para atualizar seus dados e, em seguida, faria um exame médico.

O caso será investigado pelas autoridades competentes para esclarecer as circunstâncias do atropelamento.