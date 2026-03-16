Motorista que comemorava compra de veículo mata homem atropelado

Motorista sem CNH foi perseguido e preso, mas solto na audiência de custódia mesmo após se recusar a fazer o teste do bafômetro

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A polícia do Amapá investiga um atropelamento que terminou em morte, no fim da noite de sábado (14), no bairro Santa Rita, em Macapá. A vítima foi Jonatas Noronha Pinheiro, de 32 anos.

De acordo com o delegado José Mário Carneiro, o motorista suspeito apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica e teria admitido que estava comemorando a compra de um veículo com familiares antes do acidente.

“A prova testemunhal e o relato dos policiais militares indicam que ele havia ingerido bebida alcoólica. Ele mesmo declarou em interrogatório que tinha tomado cervejas antes do acidente”, explicou o delegado.

Segundo as investigações, Jonatas estava às margens da via, onde costumava colher mangas à noite, quando foi atingido por um carro vermelho. O impacto foi tão forte que a vítima foi arremessada entre 30 e 50 metros.

“O que pesa no caso é que o infrator não permaneceu no local para prestar socorro. Ele se evadiu após o atropelamento”, destacou José Mário.

O motorista acabou sendo perseguido por populares em uma motocicleta e foi interceptado algumas quadras depois. A Polícia Militar realizou a prisão e apresentou o suspeito no Ciosp Pacoval.

O delegado informou ainda que o condutor se recusou a fazer o teste do etilômetro e que também não possuía habilitação. Inicialmente registrado como lesão culposa no trânsito, o caso passou a ser tratado como homicídio culposo no trânsito, após a morte da vítima no Hospital de Emergência de Macapá.

“Tipificamos o crime como homicídio culposo no trânsito, majorado pela embriaguez, pela falta de habilitação e também pela omissão de socorro”, afirmou o delegado.

Apesar da gravidade do caso, o suspeito foi colocado em liberdade provisória após audiência de custódia, decisão tomada pelo Poder Judiciário.