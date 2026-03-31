Mulher chama ex-detento de volta ao local de briga e ele é executado a tiros

Vítima foi atraída por ligação horas após discussão; polícia investiga possível emboscada na zona norte

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um motociclista que possuía passagem pelo sistema prisional do Amapá por roubo foi assassinado com três tiros na noite desta segunda-feira (30), em uma possível emboscada ocorrida na zona norte de Macapá. O crime aconteceu na Rua Coletora, no conjunto habitacional Miracema.

Thailã Douglas Passos da Silva, de 29 anos, era morador do bairro Parque dos Buritis. Segundo informações levantadas pela Polícia Militar, ele havia passado o dia consumindo bebida alcoólica no conjunto habitacional, onde teria se envolvido em um desentendimento antes de retornar para casa. Horas depois, Thailã recebeu uma ligação de uma mulher pedindo que ele voltasse ao local. Ao chegar na rua indicada, foi surpreendido por disparos de arma de fogo e morreu ainda no local.

De acordo com o sargento Rodrigo Araújo, do 2º Batalhão, a dinâmica do crime afasta, inicialmente, a hipótese de latrocínio, já que a motocicleta e os pertences da vítima não foram levados.

“Ainda conseguimos levantar, junto a familiares, que ele retornou ao habitacional após receber uma ligação. Quando chegou, foi alvejado. Nada foi subtraído, o que descarta, a princípio, roubo seguido de morte”, explicou o policial.

Moradores da área não quiseram fornecer informações que possam ajudar na identificação dos suspeitos, o que, segundo a polícia, dificulta o avanço das investigações. O silêncio, motivado pelo medo, é comum em regiões mais afastadas.

O aparelho celular da vítima foi apreendido e deve ser peça-chave para a investigação da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), enquanto a Polícia Científica deve analisar a origem da ligação que teria atraído Thailã ao local do crime. Informações que possam ajudar na elucidação do crime podem ser repassadas de forma anônima por meio do 190 ou pelo disk denúncia da DHPP, 9 9170-4302.