Mulher é morta a facadas antes de audiência com criminoso no Fórum de Santana

Crime ocorreu em frente ao prédio da Justiça; suspeito, que teria mantido relacionamento com a vítima, foi preso em flagrante

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Uma mulher de 35 anos foi assassinada a facadas no bairro Vila Amazonas, quando estava a caminho de uma audiência no Fórum da Comarca de Santana, município a 17 km de Macapá, na manhã desta quarta-feira (18).

O principal suspeito foi identificado como Elquias da Silva Lima, de 39 anos, com quem Juciele de Souza Moraes, de 35 anos, mantinha — ou havia mantido — um relacionamento. A Polícia Civil também investiga a tese de que os dois estariam disputando um terreno, o que seria tratado na audiência.

Segundo informações preliminares apuradas pelo Portal SelesNafes.Com com fontes da Polícia Militar, a vítima e o agressor participariam de uma audiência às 9h. O crime ocorreu às 9h12min.

Em frente ao prédio do fórum, o homem desferiu diversos golpes de faca contra a mulher em plena via pública. A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e morreu ainda no local.

Logo após o ataque, o criminoso tentou fugir, mas foi contido por populares que presenciaram a cena. A Polícia Militar chegou em seguida e efetuou a prisão em flagrante do suspeito.

A Polícia Civil isolou a área e iniciou os trabalhos de investigação. Até o momento, as autoridades apuram o teor da audiência que antecedeu o crime, o vínculo exato entre os dois — se eram casados ou ex-companheiros — e se já existiam medidas protetivas anteriores contra o agressor.

“Todos os detalhes estão sendo rigorosamente apurados pela nossa equipe. O que sabemos é que se trata de um crime brutal de feminicídio ocorrido em um local que deveria simbolizar a justiça”, afirmou um porta-voz da PM.

Esta matéria será atualizada assim que novas informações forem disponibilizadas pelas autoridades locais.