Mulher é morta com extrema violência na Ilha de Santana e choca comunidade

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma mulher de 37 anos foi brutalmente assassinada na madrugada deste domingo (22), na região da Ilha de Santana, no município de Santana, no Amapá. O crime ocorreu por volta das 3h15 e chocou moradores pela extrema violência.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe de serviço foi acionada por populares. No local, uma testemunha relatou que estava com a vítima, Camila Cardoso dos Santos, quando ambas retornavam da área metropolitana do município e foram surpreendidas por um homem em via pública.

Segundo o relato, o suspeito abordou a vítima questionando se ela seria irmã de um indivíduo conhecido pelo apelido de “Tutu”. Após uma breve discussão, o agressor sacou uma arma branca e iniciou o ataque.

As duas mulheres tentaram fugir, mas a vítima acabou sendo alcançada. O criminoso desferiu diversos golpes e, mesmo após a arma quebrar, continuou as agressões utilizando um pedaço de madeira, atingindo principalmente o rosto da vítima, que ficou desfigurado.

Após o crime, o autor fugiu e ainda não foi localizado.

O local foi isolado para os procedimentos periciais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas informou não ter condições de se deslocar até a ilha naquele momento. A equipe da Polícia Científica realizou a perícia por volta das 4h, e a remoção do corpo ocorreu posteriormente.

A testemunha afirmou não conhecer o agressor, mas disse já tê-lo visto anteriormente na região. A polícia informou ainda que câmeras de segurança de um estabelecimento próximo podem ajudar na identificação do suspeito.

O caso segue sob investigação da 1ª Delegacia do município de Santana.