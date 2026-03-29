Mulher morre após carro capotar e colidir com caminhão na rotatória do Trevão

Condutora morreu no local após perder o controle do veículo e atingir um caminhão estacionado

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Um acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado nas primeiras horas da manhã deste domingo (29), na rotatória do Trevão, localizada na rodovia Duca Serra (AP-440), que liga os municípios de Macapá, Santana e dá acesso a Mazagão.

De acordo com informações do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), o sinistro ocorreu por volta das 5h40 e envolveu um veículo modelo VW Polo, de cor prata.

A condutora do carro, identificada como Bruna Pastana Moraes, de 30 anos,morreu ainda no local. O óbito foi constatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

No veículo também estavam outras quatro pessoas. Eva Steffanny Ferreira de Almeida, de 21 anos, foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital de Macapá. Já Jhonatan Brandão da Silva, de 36 anos, Maria Cláudia Pinheiro da Silva, de 20, e João Guilherme Soares Furtado, de 18 anos, foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e levados ao hospital de Santana.

Segundo as primeiras informações, o grupo havia saído de uma festa momentos antes do acidente. Há indícios de que o caso possa estar relacionado à combinação de álcool e direção, hipótese que será investigada pelas autoridades.

De acordo com o relato do condutor de um caminhão reboque envolvido na ocorrência, um homem de 74 anos, o veículo estava estacionado no acostamento da rotatória quando o carro, em alta velocidade, perdeu o controle, capotou e colidiu contra a carreta.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o veículo conduzido por Bruna não estava devidamente licenciado e foi removido ao pátio do Detran.

Equipes da Polícia Técnico-Científica realizaram os procedimentos periciais no local. Após a conclusão dos trabalhos, o corpo da vítima foi removido para exames.

As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas.