Mulher procurada por tentar matar a rival é presa ao visitar marido no Iapen

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma mulher que estava sendo procurada pela justiça por tentativa de homicídio foi presa pela Polícia Penal do Amapá no momento em que tentava entrar no Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), em Macapá. O flagrante ocorreu na última terça-feira (19), na região oeste da capital.

Estefany Lima Vilhena, de 20 anos, conhecida como “Princesinha”, pretendia visitar o companheiro, que cumpre pena e possui passagens por roubo e tráfico de drogas.

Durante o procedimento de triagem, os agentes constataram que o nome dela constava no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Diante da confirmação, ela foi imediatamente detida e encaminhada ao Ciosp do Pacoval.

De acordo com o delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), Estefany é suspeita de participação em uma tentativa de homicídio ocorrida em 2025, quando uma jovem de 21 anos foi sequestrada e levada para uma área de mata próxima ao muro da Infraero, onde sofreu espancamento.

Relembro o caso

A vítima foi agredida por integrantes de uma facção criminosa, na zona norte de Macapá. Ela não foi morta porque uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar chegou ao local e interrompeu a ação.

Na ocasião, a polícia foi acionada após denúncia de sequestro. Ao chegarem, os militares encontraram a jovem caída no chão, sendo agredida com pedaços de madeira por um grupo formado por dois homens e duas mulheres.

Segundo a polícia, a intenção dos envolvidos era matar a vítima, possivelmente em decorrência de conflito entre facções. Devido à gravidade dos ferimentos, o atendimento à vítima foi priorizado, enquanto os suspeitos fugiram pela área de mata.

A jovem foi hospitalizada e sobreviveu após a intervenção da equipe policial.