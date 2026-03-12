Mulher que assumiu o lugar do marido no tráfico é presa em Macapá

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma mulher conhecida como “Bibi Perigosa”, condenada por envolvimento com o tráfico de drogas, foi presa nesta quarta-feira (11), durante uma ação da Polícia Civil do Amapá no bairro Cidade Nova, na zona leste de Macapá.

A prisão foi realizada pelo Núcleo de Capturas da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP), que deu cumprimento a um mandado expedido pela Justiça após a sentença transitada em julgado — decisão judicial definitiva da qual não cabe mais recurso.

De acordo com o delegado Bruno Braz, titular da unidade, a mulher possui condenação de 8 anos de prisão em regime semiaberto pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O Portal SN apurou que o marido dela já cumpre pena por tráfico, e ela teria assumido a função.

A condenada foi encaminhada à audiência de custódia e, em seguida, ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).