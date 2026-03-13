RENASCER II

Nervoso, suspeito de tráfico tenta escapar de abordagem e acaba preso

13, março, 2026
Durante a revista, militares encontram porções de entorpecentes, dinheiro e outros objetos com o abordado
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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem de 26 anos foi preso por tráfico de drogas após tentar escapar de uma abordagem da Polícia Militar no bairro Renascer II, zona norte de Macapá, nesta quinta-feira (12).

De acordo com informações da PM, a equipe de Rádio Patrulhamento do 2º Batalhão, comandada pelo sargento Zeeyden, realizava rondas pela Rua Mesopotâmia, nas proximidades de uma arena de futebol, quando percebeu um indivíduo caminhando pela via. Ao notar a aproximação da viatura, o indivíduo demonstrou nervosismo, mudou de direção e entrou rapidamente em um estabelecimento comercial, numa clara tentativa de se esconder da polícia.

A atitude levantou suspeitas, principalmente porque a área é conhecida por constantes denúncias relacionadas ao tráfico de drogas. Diante da situação, os policiais desembarcaram da viatura e realizaram a abordagem.

Consulta ao sistema prisional apontou que o homem já responde por crime semelhante. Fotos: Olho de Boto/ SelesNafes.com

Durante a revista pessoal, foram encontradas no bolso do suspeito porções de cocaína e maconha, além de dinheiro em espécie, um aparelho celular, um cartão de crédito e documentos pessoais.

Ainda segundo a polícia, o suspeito ainda tentou fugir, obrigando os militares a utilizar uso progressivo da força para contê-lo, sendo necessário o uso de algemas.

Após consulta ao banco de dados do sistema prisional, os policiais constataram que o abordado, conhecido como Leonardo ou “Mudinho” , já responde pelo mesmo tipo de crime.

Diante do flagrante, ele foi conduzido junto com o material apreendido até o Ciosp do Pacoval, onde foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.

Seles Nafes
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